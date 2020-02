Arnaque à l’INSEE : le point ne sera pas indexé sur les salaires #réformedesretraites

C’est l’une des (mauvaise) surprise de l’examen du projet de loi à l’Assemblée Nationale : contrairement à ce qu’avait claironné le gouvernement, la valeur de service du point ne sera pas indexé sur l’évolution des salaires

Cette indexation, sur un indice censée être plus favorable que l’inflation, devait être la garantie contre une baisse brutale des pensions de retraites. Rappelons que l’évolution de la valeur d’achat du point n’est elle pas encadrée par le projet de loi permettant également de faire chuter tout aussi fortement les pensions des travailleurs. Non elle sera indexée sur “le revenu moyen par tête” si ce projet de loi est voté. Vous pouvez chercher sur le site de l’Institut nationale de la statistique, cet indice n’existe pas et n’a jamais existé. Pas plus que sa définition. Impossible donc dans ces conditions de prédire au regard de l’évolution observée de cet indice ce qui se passera pour la valeur du point. Baisse ? Stagnation ? tout est possible celon la façon dont sera composé l’indice. Qui plus est sa définition n’étant pas fixé, il suffira de faire varier la définition pour faire varier le montant des pensions !

L’intersyndicale a immédiatement dénoncé la manœuvre visant à faire jouer un rôle partisan au service public normalement indépendant de la statistique nationale : ” « L’Insee n’a pas à répondre aux ‘commandes’ du gouvernement en matière statistique, lorsque cette commande porte sur un indicateur central dans un projet de loi contesté, […] un indicateur dont le seul but est de baisser le niveau des retraites ! » .

Ce à quoi L’autorité de la statistique publique – une instance à la botte du gouvernement puisque ses membres sont tous nommés par le gouvernement ou des personnalités désignées par le gouvernement – a opposé une communication agressive et menaçante pour tenter de faire taire les lanceurs d’alerte de l’INSEE.

Au demeurant, rappelons que le projet de loi de réforme des retraites par points oblige pour faire baisser les retraites à un système de recul permanent de l’âge de départ à la retraite (arnaque à l’âge d’équilibre) et qu’il interdit d’augmenter la part consacrée au retraite dans le PIB, et ce alors que le nombre de retraités va augmenter : la seule conséquence possible ? la baisse continue des pensions de retraites.

En tout état de cause et pour éclairer de l’expérience réelle des faits observer, il est utile que chaque travailleur observe ce qui s’est passé dans les système par points existants actuellement en France :

pour le système de retraites complémentaires AGIRC ARCO : la valeur du point a été baissée. Une décision soutenue et avalisée…. par la CFDT et l’UNSA, toujours présents pour servir les grands patrons et faire les poches des travailleurs.

pour le système de salaire des fonctionnaires, le gouvernement a gelé le point d’indice sur les quinze dernière années, aboutissant à une baisse de 18% du pouvoir d’achat des fonctionnaire et une réduction encore plus importante de leur pension de retraites….

C’est une raison de plus qui explique pourquoi une très large majorité des français veut le retrait de la contre réforme des retraites par points, pourquoi le soutien au mouvement social et massif et comment celui-ci réussie à s’ancrer dans la durée, depuis plus de deux mois et demi, sans faiblir.

JBC pour www.initiative-communiste.fr

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/arnaque-a-linsee-le-point-ne-sera-pas-indexe-sur-les-salaires-reformedesretraites/