Assurance-chômage : deux mauvaises idées du gouvernement.

Le choix du regime des intermittents pour illustrer l’impact négatif du bonus malus sur les contrats courts est extremement malvenu dans la mesure où c’est l’exemple parfait d’une mécanique indéfendable érigée en véritable systeme, par les employeurs comme par les salariés du reste. Et qui doit être revu

Le bonus malus ne me choque pas plus que ca, d’autant plus que le recours à des CDD induit un surcout pour l’employeur à la base... renchérir ce surcout tout en diminuant l’impact d’un licenciement pour les CDI, ce qui a été fait au delà même des espérances du patronat, aurait donc un effet intéressant. Et si l’activité n’est plus rentable sans le recours systématique à la collectivité pour financer les temps improductifs pour l’employeur, c’est qu’elle était subventionnée sans le dire, et donc non viable. (en plus de poser certains problemes de concurrence)

Le plafonnement de l’indemnisation des cadres, en revanche, est plus problematique. Elle devra nécessairement être assortie d’un plafonnement des cotisations comme vous l’indiquiez, mais comme les cadres sont plus contributeurs que consommateurs du budget de l’unedic, ca se traduirait par un manque à gagner...

Et pis cadre aujourd’hui, ca veut plus dire grand chose...