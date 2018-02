Autoroutes, stop au racket : nationalisons !

Nationalisation des autoroutes = augmentation des impôts (il faut bien financer la maintenance, maintenant que les autoroutes sont construites !) et là tout le monde va râler parce que les impôts augmentent. Et on va entendre, du coup : Macron, il augmente les impôts, c’est ujn scandale, etc etc.

Un autre inconvénient : tout le monde va payer si ça passe dans les impôts. Certes ça s’appelle la solidarité nationale, mais dans un cas comme l’autoroute, je trouve injuste que des gens qui n’utilisent jamais les autoroutes, par exemple parce qu’ils n’ont pas les moyens de partir en vacances, qui parfois n’ont même pas les moyens de se payer une voiture, même d’occas, doivent payer chaque année leur quote part pour financer un service réservé à ceux qui ont les moyens d’avoir un véhicule. Je trouve nettement plus scandaleux que des services comme la poste soient privatisés, car là ce service s’adresse à tout le monde, absolument tout le monde.





Donc des autoroutes privées, ça ne me dérange pas. Au moins on ne taxe pas ceux qui ne peuvent pas les utiliser, on taxe seulement ceux qui les utilisent. Ca aussi, c’est de la solidarité nationale. Solidarité nationale = ne pas demander à des gens qui n’ont pas les moyens de sortir chaque mois de leur poche de l’argent pour un truc qu’ils n’utiliseront jamais.

Par contre, ce qui me dérangerait, c’est que les mecs de ces entreprises privées empochent l’argent des péages et sa payent des villas à quinze millions, au lieu de l’utiliser pour rénover et améliorer leur réseau routier.





Je ne suis pas du tout contre la privatisation de certaines choses sur le principe : si une entreprise fait de gros profits, tant mieux du moment que ce profit est redistribué aux salariés et réinvestis dans le developpement de l’entreprise. Pour créer des emplois, il faut bien dans un premier temps développer les entreprises !!





On parle toujours de « redistribuer les richesses ». Mais quelles richesses, si on n’en crée pas ??





Je crois que beaucoup de gens confondent totalement le fait de « faire du profit » et « empocher ce profit pour son bien personnel ».







Pour moi, il faut donc tout faire pour que les entreprises se développent, crée pleins d’emplois, mais après, là d’accord, il faut taper du poing sur la table pour que ceux d’en haut arrêtent de se gaver au lieu de redistribuer les richesses qui, pour le coup, auront bel et bien été créées.