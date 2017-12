Avant, le Franc faible, c’était pas bon pour la France ! Aujourd’hui, l’euro fort c’est pas bon pour l’Europe ! Allez comprendre !

Toutes les conneries qu’ils nous font gober … et payer ! Les entretiens du Professeur VaZlin’. vazlin@laposte.net Décembre 2017 N° 263

On m’a donné cette explication : l’euro fort pénalise nos exportations puisque les produits Français sont plus chers par rapport aux produits payés en autres devises. Donc moins compétitifs.

Petit bémol : les exportations / importations à l’intérieur de la zone euro, payées en euros, sont insensibles au cours de l’euro. Quel que soit son cours, le prix d’une canne à pêche Française par rapport à une canne à pêche Allemande, ne change pas. Or, 60% des échanges de la France se font à l’intérieur de la zone euros ([1]).

Mais voyons quels sont ces fameux produits que la France pourrait exporter en quantité si l’euro était plus faible :

* Le pétrole, tu peux baisser le cours de l’euro tant que tu veux, la France n’en a pas. Par contre, avec un euro fort, cette facture énergétique, qui pèse très lourd (entre 63 % et 48 % du déficit selon le cours du pétrole) serait moins élevée puisqu’elle est payée en dollars.

* L’informatique ? la France n’en fait pas

* Optique ? appareils photos ? la France n’en fait plus !

* Tissus ? ils viennent d’Asie ;

* Voitures ? Renault les fait fabriquer au Maroc ([2])

De tout ce que j’ai vu délocaliser hors de France, du presse-purée aux grandes industries chimiques ([3]), on peut baisser le cours de l’euro tant qu’on veut, on n’en exportera pas parce qu’on n’en fabrique plus.

Selon plusieurs études convergentes, 100 euros supplémentaires de revenus distribués gonflent les impor­tations de 70 euros ([4]) Avec un euro fort, disons 10 % de plus, seulement 63 euros seraient partis à l’étranger pour acheter la même chose et les 7 euros économisés resteraient en France.

De toute façon, ne rêvez pas ! avant que le gouvernement nous fasse cadeau de 100 €…

Conclusion N°1 : plus l’Euro sera fort, plus notre pouvoir d’achat, à nous Français, augmentera pour tout ce qu’on achète hors zone euro !

Question : pourquoi nos politiques se plaignent en cœur que l’euro est trop fort ?

Comme ils badent devant la réussite allemande, et que l’Europe doit en tenir compte, nos hommes d’Etat, en mauvais état, répètent les leçons apprises à Bruxelles. Le cas de l’Allemagne est pourtant tout à fait différent de celui de la France car son commerce extérieur est positif et donc ses industriels ont tout intérêt à ce que l’euro soit faible pour exporter encore plus !

Conclusion N°2 : si un Euro faible fait plaisir à l’Allemagne, ça nous fait plaisir à nous aussi, par solidarité certainement ; certainement pas par faiblesse ! ni par incompétence !