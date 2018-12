C'est simple et basique : avec les carburants, tout le coût de la vie augmentera.

Sofia Coppola, 2006, Marie-Antoinette

La hausse des prix du carburant, ça annonce la hausse des prix de tout et partout. Les PME, premières recruteuses de France, vont à la pompe comme tout le monde : ce ne sont ni des compagnies aériennes ni des compagnies maritimes aux carburants pas ou peu taxés. L'année prochaine, le coût de la vie sera plus monstrueux que jamais, or c'est ce coût de la vie qui soulève généralement, puisque ce sont toujours les masses de petites et moyennes gens qui casquent. Or à ce casque, il lui pousse des cornes.

Bientôt, ce sera un bélier à ce train non-démocratique-là, dont Emmanuel Macron n'est que le représentant commercial et le négociateur. C'est son job que d'en-même-temporiser afin d'engraisser "qui de droit" qui le missionne, j'ai nommé l'opulence où elle est comme elle est. Devant cela les appels à la modération participent de son job.

Dimanche dernier, j'ai acheté deux croissants pas même au beurre, 1.70€, et la baguette dépasse de plus en plus souvent l'euro. Qu'ils continuent ainsi, toutes ces Marie-Antoinette ploutotechnocratiques. C'est un mode de vie, que défendent les Gilets Jaunes, qui certes devra bouger, mais pourquoi fallait-il qu'on le fasse bouger aussi véreusement ?

Aussi bien, on pourrait interdire l'obsolescence programmée, pour commencer - on ne le fait pas. Aussi bien, on pourrait instaurer le référendum d'initiative populaire - on ne le fait pas. Etc. Autant de mesures décroissantes et démocratiques - qu'on ne fait pas.

On nous les brise en nous prenant pour des billes bourrées de préjugés, "en vertu" d'autres préjugés encore, qui se prennent pour le Bien et la Justice-même fallacieusement. Ca n'a que le pouvoir et ça se prend pour un absolu ! ...