Banques : une situation explosive, y compris pour vos simples dépôts bancaires

@p.castor

Tout à fait d’accord avec vous. En réalité, la situation est plus grave, car en fait, tout le monde est hyper endetté. Les consommateurs, les producteurs et les Etats... puis rebelote pour les contribuables payant plus tard (y compris la génération suivante : nos enfants) la mauvaise gestion des Etats et payant les pertes des banques. Avec la quasi régulière impunité pour les voyous dans les banques et la haute finance. « En Marge » réclame le rajout de condamnations au pénal pour les personnes physique coupables, en complément des amendes actuelles peu fréquentes et peu dissuasives pour les seules personnes morales (qui continuent souvent à escroquer massivement les épargnants avec des produits spéculatifs simplement modifiés).

Le QE n’a pas été encadré, conditionné. Les banques font donc ce qu’elles veulent avec. Et elles font quoi ? De 80 à 90% de cette masse est investie dans la spéculation financière et non dans les entreprises et l’économie réelle en générale. Une politique de grand travaux à l’échelle national et continental, oui, bien sûr, vous avez raison. C’est exactement ce que nous préconisons pour relancer cette économie réelle et ces logements qui manque en France, en Hollande et dans bien d’autres pays.

D’où aussi les propositions « d’encadrement éthique » des banques proposé par « En Marge », voire des Quentitatives Easing juridiquement ciblés type DTSL (Droits de Tirage Spécial Local) déjà proposées par les écolos-sociétaux en... 1993 ! (livre « pensez l’économie autrement : l’économie sociétale pour vaincre le chômage ». Bibliothèque de l’Assemblée Nationale, du Sénat et des universités d’économie).

Mais il n’y a pas pires sourds que ceux qui refusent d’entendre (tous partis confondus) depuis un tiers de siècle, avec le triste résultat aujourd’hui (70% des emplois industriels rayés de la carte en 30 ans ! Dans une France devenue et demeurant championne du Monde des prélèvements obligatoires ! Ce que la clique Richard Ferrand, Edouard Philippe et Benjamin Griveaux se sont entêtés à refuser de comprendre. D’où leur persistance à continuer à « emmerder les français » (y compris les retraités) au lieu de les aider à s’en sortir. Raison pour laquelle « En Marge » réclame leur « dégagement » AVANT que tout pète, avec les inévitables « dégâts collatéraux » de l’explosion sociale).