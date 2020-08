Betteraves : chronique d’une mort annoncée

Dites moi comment vous plantez, je vous dirais qui vous êtes !

Vous avez oublié dans le catalogue des fermetures des sucreries, celle de Erstein dans le Bas Rhin.

Le sucre n’est plus à la mode, c’est comme ça, c’est l’ère du temps des gros, et si on protège les petites abeilles, sur cette culture, on ne protège certainement pas assez « les gros » sur d’autres produits.

Le monde agricole s’est laissé enfermer dans un étau, que seul les plus grands pourront relâcher, pour éviter d’avoir le noeud coulant autour du cou.

Subventions cicatrisantes à l’appui.



Les plus petits, vendent à tour de bras leur patrimoine terre,( du moins ceux qui ont cette « chance » ) pour y faire pousser des zones industrielles, commerciales ou lotissements, si en plus, ce n’est pas la région ou l’état qui préempte pour une ligne TGV ou des contournements autoroutiers des villes.

Selon les régions....cette profession, se porte plus ou moins bien.

En Alsace...elle se porte TRES BIEN ! Peut être en raison de la diversité de culture

(Pas celle de la langue....celle agricole, quoi que...).

Les agriculteurs de demain, ne seront plus ceux d’aujourd’hui, c’est sûr et certain.

Quand je vois des projets de tour de verres, centre ville, pour y faire pousser des légumes avec éclairage discothèque....Faudra bien que les vaches laitières suivent le mouvement et abandonnent leur habits trop monochrome.

Les tenanciers d’étables high tech, pareil.