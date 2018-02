Bitcoin : rempart contre la crise monétaire ?

Merci pour cet article bien argumenté, si je vous suis bien, l’inflation (la planche à billets plus que les salaires de mon point de vue !?) demande une hausse des taux sur les monnaies notamment le $ qui génère une baisse des actions, baisse des actions qui risque de faire boule de neige si les mauvaises nouvelles s’amoncellent.

Et Bitcoin dans tout ça ? il pourrait suppléer au $ voire à l’or pour garantir des monnaies adossées à rien de bien tangibles.

Économiquement a priori ça se tient, écologiquement je crois que c’est une impasse de plus... en tout cas avec le Bitcoin !?

Il me semble que Bitcoin est devenu un enjeu géopolitique, il est fort probable que des banques centrales comme celle du Ghana achètent du Bitcoin !

Les Russes, les Coréens sud et nord, les Chinois, la banque suisse, la banque du RU et toutes les banques asiatiques africaines, du Moyen-orient et d’ailleurs ça fait du monde !!