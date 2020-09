Bonjour la parano !

Alors que les plus grandes instances scientifiques martèlent sur tous les toits que la pandémie est finie, s’appuyant sur les graphiques des « morts du coronavirus », médias, et politiques continuent d’affirmer que « le virus est toujours là », multipliant les messages anxiogènes.

L’OMS considère qu’une épidémie est finie lorsqu’aucun nouveau cas n’a été détecté au cours des 20 derniers jours.

Or, selon Étienne Decroly, directeur de recherche au CNRS, s’exprimant dans les colonnes de Futura Sciences, alors que d’autres virus, (variole, rougeole, polio...) peuvent être éradiqués, celui du coronavirus ne pourra jamais l’être ...lien

Si on veut faire un peu d’histoire, on peut rappeler le Zika, dont l’épidémie a été éradiquée, même s’il reste présent dans certains endroits du globe.

Il y a eu aussi le fameux H1N1, qui a mis en évidence la « compétence » d’une certaine Roselyne, revenue aux affaires récemment.

Il a provoqué 18156 décès selon l’OMS... et la perte en France de quasi 94 millions de doses de vaccins... Decroly expliquant ceci par le fait que « certaines personnes avaient déjà rencontré l’épisode H1, ou N1, ce qui leur procurait une certaine immunité ».

N’oublions pas le non moins célèbre Ebola, responsable de la mort de 11 000 personnes en Afrique de l’Ouest, qui se transmettait par contact étroit avec du sang, des secrétions souillées, ou des animaux sauvages.

Est-ce une raison pour imposer des masques à toute une population, masques dont beaucoup de scientifiques pointent l’inefficacité face au coronavirus, masques qui freinent toute l’économie du pays, mais aussi sa vie culturelle ?

En effet, si l’on regarde les différents graphiques concernant les morts du coronavirus, on s’aperçoit facilement que le nombre des morts est quasi nul.

Bien sûr, il y a encore des milliers de cas détectés positifs au virus, sans pour autant que ceux-ci prennent fatalement la direction de l’hôpital ou du cimetière, mais cette situation est due en grande partie au fait que les tests se sont multipliés.

Pour la doctoresse Nicole Delépine, la cause est entendue : « l’épidémie est terminée en France », ajoutant « mais la propagande de la peur s’intensifie ». lien

« En mars 2020, nous sommes entrés dans un monde délirant gouverné par la peur et les mensonges de nos autorités qui font actuellement tout pour prolonger la panique (...) si nous avions décidé, comme nos voisins allemands, de mettre en quarantaine les porteurs du virus de la population, nous compterions 25 000 morts de Covid19 de moins ». lien

Interrogé sur l’antenne de France Culture, l’épidémiologiste Antoine Flahaut est plus prudent, mais il remarquait le 17 juin 2020 : « En France, on est en pleine décrue (...) les voyants sont au vert. Le nombre de cas déclarés est passé sous la barre des 1000 (...) au lieu des 80 000 début mars. Le nombre d’admission, de réanimation et de décès sont eux aussi en chute libre ». lien

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Le nombre de morts dus au coronavirus est en moyenne de 10 par jour pour tout le pays (lien) (le 16 et le 23 aout, nous n’avons eu qu’un seul mort à déplorer )...la route tue 10 français par jour, sans que l’on supprime pour autant routes, et voitures. lien

Ajoutons, pour la bonne bouche, que la grippe, à elle seule, tue dans notre pays entre 10 000 et 15 000 personnes par an, soit 40 par jour, et ceci en quelques petits mois. lien

Sachant que ce virus de la grippe se propage comme le covid19, on peut s’étonner dès lors que les autorités n’aient pris la décision d’imposer le masque à tout le monde pour cette grippe ?

Et quid du cancer qui, bon an mal an, provoque la mort de 157 000 personnes dans notre pays ? lien

Pas étonnant dès lors qu’un collectif de scientifiques lance un cri d’alerte, évoquant « des mesures folles et disproportionnées ». Lien

Et puis, comment expliquer les dernières mesures prises, d’autant qu’ils sont nombreux, les scientifiques, à continuer d’affirmer que les masques « papier » ou « tissus fait maison », sont quasi inefficaces.

Le microbiologiste Antoine Khoury est l’un d’eux et martèle : « Les masques qui sont sur le marché ne font rien pour protéger les gens du virus : ils ne sont pas stériles , contrairement à ceux qu’on retrouve dans les hôpitaux et il ne faut pas les porter plus de 15 à 20 minutes, sinon, ils vont se transformer en incubateurs à bactéries. Et c’est encore pire pour les masques en tissus, de véritables ramassis de bactéries parce qu’ils sont poreux ». lien

C’est le moment d’écouter le discours qu’a fait à Berlin, le 29 août 2020, Robert Kennedy Jr, devant des milliers de manifestants anti-masques réunis devant la porte de Brandebourg, (et que des médias manipulateurs avaient tenté de faire passer pour des dangereux nazis. lien)

Extraits : « les gouvernements aiment les pandémies, pour les mêmes raisons qu’ils aiment la guerre, parce qu’elles leur donnent la possibilité d’imposer à la population des contrôles que celle-ci n’accepterait jamais autrement. Ils ont créé des institutions et des mécanismes pour orchestrer et pour imposer l’obéissance. (...) ils intègrent des chiffres qu’ils n’ont pas, ils ne peuvent tout simplement pas vous dire quel est le taux de mortalité du covid19 (...) la seule chose pour laquelle ils sont doués, c’est pour alimenter la peur. La seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en esclaves est la peur et si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez ». lien

Alors quid des mesures prises par ce gouvernement qui impose le masque un peu partout, y compris dans les entreprises ?

En mars dernier, Macron avait compris que le virus aurait un lourd impact sur la croissance française, mais a-t-il pour autant pris les bonnes décisions ?...lien

Tous les secteurs de l’économie sont déjà touchés comme en témoigne entre autres Airbus, lequel constate des commandes en berne, des annulations...lien

Et c’est à l’image de quasi toute l’économie du pays.

C’est en tout cas le constat que fait, entre autres, le professeur Laurent Braquet évoquant : « une violente récession économique, entraînant un fort ralentissement du rythme de la croissance de la production (...) chute des marchés financiers, volatilité des cours inédite », affirmant que « la panique a touché toutes les classes d’actifs financiers... ». lien

Le site « senioractu » brosse aussi un tableau peu réjouissant de ce qui nous attend.

« Depuis le début du déconfinement, des nombreuses entreprises ont essayé de rattraper les pertes des mois précédents, mais, avec l’absence de touristes, et le manque de confiance des consommateurs, l’économie a du mal à repartir. Ce qui a entrainé la fermeture de nombreux hôtels et restaurants. Jusqu’à maintenant, l’industrie manufacturière et la construction ont retardé les décisions de licenciement, mais ces secteurs pourraient subir le contrecoup dans les mois à venir avec la pression d’une baisse globale de la demande des consommateurs ». lien

La récente décision d’imposer les masques un peu partout ne va probablement rien arranger.

D’autant que « les forces de l’ordre » s’invitent dans les bars, et autres restaurants, pour faire respecter le port du masque. lien

Et quid de cette arrestation violente à Nice pour non port de masque ?

Sans oublier que la volonté de punir ceux qui ne veulent pas mettre le masque serait illégale (lien) puisqu’un décret n’annule pas une loi... et que la loi du 11 octobre 2010 interdit de dissimuler son visage. lien

Or pour que le décret soit valable, il faudrait donc qu’une loi annule la loi précédente, même si certains le contestent. lien

On pourrait aussi citer les incohérences, dont ce gouvernement est coutumier depuis le début de cette pandémie, en s’étonnant du « deux poids-deux mesures », lorsque par exemple, l’autorité ferme les bistrots et restaurants marseillais à 23 heures (lien)...et les laisse ouverts ailleurs...ou autorise 8000 spectateurs pour un match de rugby à Perpignan, contre seulement 5000 ailleurs... et pas plus de 10 personnes pour les rencontres de pétanque, (lien) à moins d’avoir l’autorisation du préfet. lien

Mais alors comment expliquer que « la marseillaise », célèbre compétition bouliste, ait bien eu lieu, alors qu’elle a réuni 2565 équipes. lien

Comme dit mon vieil ami africain : « le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut emprunter qu’un seul chemin ».

L’image illustrant l’article vient de FL24

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

