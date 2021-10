Bonne nouvelle sur le front des jouets !

« Chaque fois qu’un enfant dit : "Je ne crois pas aux fées", il y a quelque part une petite fée qui meurt. » (J. M. Barrie, 1904).

Dans les boîtes aux lettres, il y a déjà les premiers catalogues de jouets pour Noël, court-circuitant les festivités commerciales d’Halloween. L’an dernier a été tellement confiné que les marchands veulent s’y prendre à l’avance, ils ont peut-être raison. Les jouets sont des produits particuliers. Ils sont prescrits par les enfants, et donc, ils sont inattaquables, à moins de décevoir les enfants. Et puis, les jouets donnent aussi un peu de nostalgie aux parents, or la nostalgie est souvent une bonne motivation pour consommer. Cette volonté de revenir dans le passé, dans sa jeunesse, un moteur également politique.



Cette année, le champion du monde des jouets Lego (qui a dépassé Mattel en 2014), a annoncé une bonne nouvelle ce lundi 11 octobre 2021 : il va "dégenrer" ses produits Lego. En effet, depuis une dizaine d’années, et de manière très contestable, dans un cadre de déclinaison de ses gammes, Lego a différencié les boîtes pour les garçons (bleu) et les boîtes pour les filles (rose). Souvent, dans le marketing, c'est l'emballage qui fait tout.



Cette distinction a fait hurler, avec raison, tous ceux qui sont attachés au combat contre le sexisme. Le bulldozer est bleu et la dînette est rose, par exemple. C’était incompréhensible, car la firme danoise existe depuis 1932 et a commercialisé sa brique en plastique élémentaire il y a plus de soixante-dix ans. Plus les formes sont basiques, plus l’imagination et la créativité des enfants sont encouragées. En multipliant les couleurs et les pièces, Lego a voulu se glisser dans la position d’un producteur de jouets "classique" qui veut toujours en proposer plus.



Cette décision ravira donc non seulement les féministes (dont je ne suis pas) mais aussi tous ceux qui sont attachés à ne pas considérer le sexe comme l’élément identitaire exclusif d’un être (dont je suis). Bien sûr, le sexe est un élément identitaire important qu’il ne s’agit pas de gommer, et quand on est enfant, il est encore plus important que parmi les adultes, mais en ne mettant en avant que cette caractéristique, on perpétue des schémas culturels éculés.



C’était d’ailleurs contreproductif pour Lego, car les garçons qui voulaient jouer avec des personnages féminins tout comme les filles qui voulaient construire des bulldozers avaient honte d’utiliser des jouets du sexe opposé (et je ne parle pas de ceux qui ne se sentent pas dans leur propre sexe).



Concrètement, au-delà de l’âge, les critères pour les constructions Lego serait plutôt des qualités très spécifiques comme la patience, la persévérance, l’organisation, la créativité, etc.



Lego sera ainsi en conformité avec une loi adoptée en Californie et applicable à partir du 9 octobre 2021 qui interdit de ranger les jouets dans un magasin selon le sexe du jeune consommateur potentiel. Fini le bleu et le rose bonbon, et bravo la complexité !







Lego a été créé en 1932 par le Danois Ole Kirk Christiansen (1891-1958) qui fabriquait à l’origine des jouets en bois (et encore avant, des meubles en bois). Le nom commercial provient du danois : "leg godt" qui signifie "joue bien". Par la suite, on a aussi rappelé qu’en latin, "lego" signifie "j’assemble", mais le créateur de l’entreprise ne devait pas le savoir (cela dit, cette coïncidence tombe bien).



Il a créé les briques Lego en 1949 et la première figurine date de 1978. Bien que d’utilisation très simple, la brique en plastique est le résultat d’un procédé de fabrication très sophistiqué, aujourd’hui éco-compatible. La brique est produite avec une précision de 10 microns (10 millionièmes de mètre). Environ une vingtaine de pièces par million de pièces produites sont défectueuses et retirées du circuit.



Lego a fabriqué, en plus de soixante-dix ans, plus de 330 milliards de pièces (75 milliards chaque année : 7 boîtes et près de 1 000 pièces de Lego sont vendues chaque seconde dans le monde, disponibles dans 130 pays !). En 2020, le chiffre d’affaires de Lego a été de 5,9 milliards d’euros (en augmentation de 13%), avec un résultat net de 1,3 milliard d’euros (en augmentation de 19%). L’entreprise emploie près de 20 500 salariés.



La réussite de Lego repose sur deux éléments nécessaires mais indépendants, et complémentaires : la conception très subtile de la brique en plastique permettant d’être bloquée par des cylindres intérieurs (brevetée en 1958), et un marketing mondial qui a permis de conquérir toutes les cultures (chaque année, 400 millions d’enfants jouent aux Lego dans le monde).



La marque est en effet mondialement connue (en 2015, un expert l’a même considérée comme "la marque la plus puissante au monde"), et elle a essaimé avec des parcs d’attraction (Legoland), des dessins animés voire des longs-métrages (un décor et des personnages en Lego), des reprises de nombreuses marques en Lego ou son équivalent petite enfance Duplo (Mickey, Dora, Bob le Bricoleur, Ninja, Batman, Star Wars, The Simpson, etc.), des "monuments" en Lego parfois enregistrés dans le Livre des records, etc.







J’ai toujours trouvé frustrant ces boîtes comprenant "quelques" pièces avec une finalité (le bulldozer par exemple) et le mode d’emploi pour l’atteindre. Certes, cela permet de construire de grands jouets (fusées, automobiles, bâtiments, etc.). Mais j’ai toujours considéré que l’intérêt des Lego, c’était de mettre dans un baril des centaines de briques de toutes les tailles et couleurs et de laisser faire l’imagination des enfants. Alors, vouloir "genrer" ce jouet par excellence universel était particulièrement maladroit. Son "dégenrage" est donc le bienvenu et va sans doute permettre à la firme danoise d’améliorer encore son chiffre d’affaires à la fin de cette année…





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (13 octobre 2021)

http://www.rakotoarison.eu





Pour aller plus loin :

Dégenrer les Lego.

La PMA pour toutes les femmes désormais autorisée en France.

Genrer la part du Lyon ?

L’écriture inclusive.

Femmes, je vous aime !

Parole libérée ?

L’avortement.

Ni claque ni fessée aux enfants, ni violences conjugales !

Violences conjugales : le massacre des femmes continue.