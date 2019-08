Brexit : l’angle mort du commerce extérieur

@doctorix

La référence au « soviet suprême » ne me semble pas être une bonne idée.

Certes , l’UE a fabriqué en pire, et imposé aux peuples qu’elle soumet, toutes les aberrations antidémocratiques qui affectaient l’URSS, qui ont été l’une des causes de l’effondrement de cette dernière.

L’un des ressorts majeurs de l’effondrement de l’URSS, l’autre face de la médaille des pratiques qui tournaient le dos à la démocratie, a été la trahison des élites dirigeantes de l’appareil d’état comme du parti communiste de l’URSS— (ça va de pair) . Ce n’est d’ailleurs pas la cause première, à mon avis, de l’effondrement de l’URSS.

Mais c’est une discussion qu’on ne peut conduire ici en trois coups de cuiller à pot.

Peut-être aurons-nous l’occasion d’y revenir dans d’autres circonstances. L’analyse de ces évènements là est, en effet, un enjeu tout aussi important pour notre peuple que la bonne compréhension de la genèse, des objectifs et des ressorts de l’Union Européenne, de l’euro et de l’Otan.

Ces dérives et ces trahisons ne remettent absolument pas en cause la pertinence de la « soviétisation » de la société et le bien-fondé de la marche vers une société socialiste que l’UPR et son président seraient avisés de ne pas utiliser comme épouvantails dans leurs argumentaires anti-UE, ce qui les dessert gravement, et qui est surtout contraire aux intérêts de notre peuple..

L’UE n’est pas un copié-collé de l’URSS !



Aujourd’hui, le peuple russe et les autres peuples de l’URSS regrettent, dans leur très grande majorité le temps de l’Union Soviétique (et ils sont chaque année plus nombreux à le faire depuis plusieurs années).

Quand l’UE se sera écroulée, combien de peuples la regretteront ?

Les soviets, c’est le pouvoir du peuple, par le peuple , pour le peuple.

Ce pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, c’est l’une des références sur lesquelles s’appuie la constitution de notre pays, une référence sur laquelle l’UPR et son président s’appuient à leur tour pour condamner les pratiques autoritaires, anti-démocratiques, anti-constitutionnelles du président Macron, et pour demander sa destitution.

La charte de l’UPR ne préconise pas d’entraîner l’organisation dans une croisade « anti-soviétique ». Elle ne prévoit pas non plus de relayer les « éléments de langage »qu’utilisent le pouvoir et les médias pour préparer et faciliter l’organisation des coups tordus de l’oligarchie contre la Syrie, le Venezuela, ..

Ou alors, je l’ai très mal lue.... ?

Evoquer la situation du Venezuela, de la Syrie, et d’autres états qui ne se plient pas aux injonctions de l’oligarchie euro-atlantique , en faisant référence au « régime de Maduro » ou au « régime de Assad » me paraît inapproprié, illégitime, dommageable, inquiétant.

La persistance et la multiplication de ces signaux, au cours des derniers mois, donne à penser, je l’espère, à tort, que ce sont autant d’indications tendant à à bien souligner l’identité du camp auquel on n’appartient pas.

Ce n’est pas en envoyant de tels signaux que l’UPR soulèvera l’enthousiasme des couches populaires et de la classe ouvrière, et qu’elle entraînera derrière elle la majorité de la population dans un grand rassemblement populaire majoritaire capable de réaliser le Frexit et de rétablir l’indépendance de la France.

Il n’y a que deux camps :

°celui du pouvoir de l’Union Européenne, de l’oligarchie, de la mondialisation forcée de l’économie, celui de la dictature de l’UE,

°celui du pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple.

Il n’y a pas d’autre voie.

G.J.