Ca va faire mal... ou pas...

Vous ne pourrez plus dire : "Je ne savais pas".

Depuis le temps qu'il est annoncé, il se profile enfin à l'horizon, savamment orchestré par ceux là même qui ont créé ce chaos de toutes pièces. Je veux bien entendu parler du grand krach financier voire peut-être même de la chute de notre civilisation.

Il n'est pas rare que ces gens là avancent à découvert, il suffit de trainer sur leurs sites. De plus, leur contrôle des sociétés via les médias grand public étant quasi monopolistique, il peuvent se le permettre. Histoire de bien nous faire comprendre qui est le "boss".

Le vidéo ci-jointe est très instructive, on y apprend ou plutôt on essaie de nous faire croire que le monde a changé subitement et récemment. Coronavirus, tensions raciales aux USA, invasions de sauterelles, feu inextinguible, émeutes, nature saccagée, pauvreté, cyclones destructeurs, robotisation, pollution et j'en passe. Subitement nous serions devenus fargiles et vulnérables. Toute ressemblance avec des phénomènes identiques antérieurs n'est que pure invention de votre part, c'est nouveau et c'est comme ça !

Voilà le constat étant posé, par ceux là même qui ont mis cette pagaille en intensifiant l'exploitation de la planète et des hommes à un niveau insoutenable, le temps est venu de proposer une solution pour que nous les petites gens ayont un meilleur avenir. Enfin, c'est comme cela que c'est présenté. Rappelez-vous toujours de l'arbre qui cache la forêt et si ces gens étaient si bienveillants à notre égard, ils nous laisseraient, que dis-je, ils claironneraient ce qui se trame à Davos. C'est vraiment pas de bol pour nous qu'il y ait autant de policiers nous empêchant de les approcher de près lors de leurs petites sauteries. Cela nous permettrait de s'esclaffer avec eux quand Christine Lagarde fait rire son auditoire à propos du chiffre 7 magique lors d'un discours pour initiés triés sur le volet uniquement.

La réponse apportée est dès plus simple, car il suffit d'appuyer sur un bouton. Oui, l'informatique est tellement omniprésente à tous les nivaux, que tout peut se régler avec de simples clics. Votre accès à votre compte bancaire, un clic suffit. Vous couper l'accès à votre compte bancaire, un clic aussi. Une machine, c'est très pratique pour celui qui l'a dans les mains, elle lui obéit au doigt et bientôt à l'oeil.

Ce bouton magique est celui de la "grande réinitialisation", c'est le fameux bouton "reset" de tous nos appareils si indispensables à notre vie de tous les jours. Sauf que dans ce cas précis, cette réinitialisation sera tragique pour nous autres quidam moyen. Disparition pure et simple de l'argent physique, il faudra alors montrer patte blanche (ça l'Oréal ne va pas aimer) pour avoir l'immense privilège de pouvoir consommer le peu de produits industriels et nocifs qui resteront sur les étals des commerces n'ayant pas mis la clé sous la porte. En effet, ce grand "reset" mettra fin à la fameuse planche à billets ou aux crédits faciles et une grande partie de ce qui constitue encore l'économie réelle va littéralement s'évaporer. Moins d'usines, donc moins de pollution. Moins d'épiceries, donc moins de nourriture disponible. Moins de gens vivants, donc un contrôle de la masse plus aisé. Car c'est là que nous entrons dans l'équation, ou plutôt, c'est là que nous disparaissons, car le but final inavouable pour nos bienfaiteurs désintéressés est notre disparition de la surface de la Terre. Oh bien sûr, tout le monde n'y aura pas droit, il leur faudra tout de même quelques esclaves des temps modernes pour les nourrir ou réparer leurs gadgets électroniques, petits veinards.

C'est d'une logique imparable, pour que la planète recouvre sa durabilité, il faut éliminer les méchants pollueurs gaspilleurs que sont les sans-dents, au passage on peut noter que le développement durable est un échec, il faut aller bien plus loin que ça, mais vous lecteurs assidus d'AV le savez déjà. Relocaliser nos industries, avoir des circuits courts, consommer local, criminaliser l'obsolescence programmée ou la publicité pour des gadgets inutiles ne sont pas au programme, comme c'est ballot.

La variable d'ajustement ne sera ni notre mode de production, ni nos formes de gouvernements, ni la remise en cause du pouvoir médiatique, mais sera nos vies, tout simplement.

Il nous reste peu de temps, la grande messe des préparatifs est pour janvier 2021.

Ca va saigner... ou pas si nous refusons de jouer leur jeu et il est grand temps d'arrêter de regarder la télé, de consommer n'importe quoi, n'importe comment et de désobéir aux lois iniques et injustes.

Pour aller plus loin : https://lesakerfrancophone.fr/les-globalistes-revelent-que-la-grande-reinitialisation-economique-est-prevue-pour-2021