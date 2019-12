Casino expérimente les supérettes automatiques (BP)

Non ! C’est moins de chômage. Démontré depuis Schumpeter.

Il serait temps que les socialistes apprennent que l’économie créatrice n’est pas un jeu à somme nulle comme leurs revenus de l’état qui sont eux ont un revenu issu des taxes qui est autant de perdu pour ceux qui les financent......

Avec l’automatisation les prix deviennent compétitifs et le pouvoir d’achat augmente, les gens sont plus riches et augmentent leurs besoins. Ici la chaîne de magasin ouvrira de nouveaux points de vente dans des lieux, qui jamais sans l’automatisation n’auraient jamais été rentables ; en offrant un service à des horraires ou avant personne ne pouvait le faire, et faire avec les profits de l’investissement dans l’aménagement foncier, plus d’achats de biens de consommation à vendre qui eux vont employer encore plus chez les fournisseurs...

Plus un pays est automatisé plus la richesse générale des gens augmente.

La suisse est l’exemple. Plus on emmerde les entreprises, plus le chômage de masse est grand, la France est l’exemple.

Quand a la faribole de l’apologie des taxes, les étatistes adorent rendre pauvres leurs concitoyens et faire Coire cette hérésie qu’un appauvrissement « taxe » est « social ».

Et comme si ne machine payait la taxe sur les robots ou la vache payait la taxe à l’animal..

C’est le consommateur, le contribuable qu paye en s’appauvrissant d’autant en achetant au robot ou en payant le lait. Toujours, toujours, toujours..

La 2eme niaiserie est cette faribole de croire que les taxes sont sociales ou dépensées socialement et l’état redistributeur l’ami des gens....

Les taxes sociales ne profitent qu’aux castes de l’état de manière disproportionnée par la part patronale des cotisations des obligés de la gamelle de l’état...