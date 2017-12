Ce que disent les incroyables profits d’Apple, Google, Facebook et Microsoft

Le projet de ces géants va beaucoup plus loin que ça :





« De nombreux experts estiment que d’ici quarante ans une grande partie des emplois humains seront assurés par l’intelligence artificielle et que la question politique du XXIe siècle sera en effet : qu’allons-nous faire de ces milliards de gens « inutiles », qui n’auront aucune fonction dans l’économie ? Ce qui me préoccupe, c’est que nous laissons un petit groupe d’entreprises privées, Google, Facebook ou IBM, décider de ces orientations majeures. Si l’on veut s’opposer à ces projets de transhumanisme, qui prônent l’usage des sciences et de croyances pour améliorer nos caractéristiques physiques et mentales, on ne peut se contenter de pousser des cris d’horreur. »



Yuval Noah Harari