Ce que dit le nouveau krach du bitcoin

Ma question est : Comment un état pourrait il empêcher techniquement une monnaie électronique d’exister ?

En coupant internet ?

C’est plutôt ça la bonne question...parce que la réponse à mon avis, c’est qu’en 2050, on trouvera encore des articles pour nous expliquer que le bitcoin est une arnaque et va s’effondrer sous peu...

hors, le bitcoin, au fond...c’est une action en bourse comme une autre, ça n’est pas plus ou moins réelle que ça.

on ne dénonce pas le marché action comme un ponzi lorsqu’il s’effondre alors pourquoi le faire avec le bitcoin ?

Pourquoi ne pas dénoncer l’argent fiduciaire lui même ? Dénoncer le fait qu’un billet de monopoly vaut plus qu’un billet réelle ? simplement parce qu’un billet de monopoly n’est au moins, pas une dette ?

Le fait qu’apparemment personne ne puisse avoir un contrôle sur le bitcoin lui donne justement un air plus fiable que n’importe quelle action, d’où certainement son sucés !

Pour ma part, j’étais très méfiant avec le bitcoin et plus je lis des articles qui expliquent qu’il faut se méfier, plus je me dis qu’il faut que je révise mon point de vue.

Car quand la masse médiatique pense « blanc », ça veut dire qu’il faut penser « noir ».