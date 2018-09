Ce que la bourse dit des Etats-Unis et de l’Europe

A plus de 26 000 points, le Dow Jones a quasiment doublé par rapport à son point le plus haut atteint avant la grande crise financière de 2008, rejoignant mon exercice de politique-fiction de 2009. En revanche, je n’avais pas imaginé un tel décalage avec les bourses européennes, qui restent encore sous leurs plus hauts de l’époque. Que signifie cette grande divergence boursière ?

La grande victoire des actionnaires

Les ultralibéraux affirmeront sans doute que le décalage transatlantique représente une supériorité du modèle étasunien, mais par delà le fait que la situation outre-Atlantique n’est guère réjouissante , on peut aussi y voir une illustration du fardeau que représente l’UE, l’intégration ne cessant d’accentuer le décalage. La moindre envolée des indices européens, c’est aussi le poids de cette monnaie taille unique, inadaptée aux pays européens , et qui a freiné les ardeurs de la BCE à monétiser les dettes publiques, au contraire des autres grands pays occidentaux . Enfin, c’est une ouverture plus extrême et destructrice au libre-échange, qui a fait tant de mal à de nombreux pays du continent.