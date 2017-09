Ce que les impôts de Microsoft disent de la globalisation

Ce n’est pas la première fois qu’une grande multinationale de la nouvelle économie se voit rattrapé par les autorités. Après l’accord passé par Apple avec l’Italie, c’est au tour de la France de réclamer 600 millions d’euros à Microsoft. Mais, comme dans le cas transalpin, on peut se demander si ce redressement ne serait que la face émergée de l’iceberg de sa désertion fiscale…

Jongle avec les chiffres et les impôts

En effet, notre pays représente environ 3,5% du PIB mondial, six fois plus que ce que représente la filiale française de Microsoft dans le chiffre d’affaire mondial du groupe. Qui plus est, on peut supposer que la part réelle de notre pays dans les dépenses des solutions informatiques du groupe est probablement encore plus importante, bien des pays émergents n’ayant que des moyens limités à consacrer aux services de Microsoft. On peut donc estimer que la France contribue plutôt à hauteur de 3 à 5% des revenus du groupe, soit entre 3 et 4,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires, et donc entre 0,7 et 1 milliards de profits. A ce titre, Microsoft devrait verser entre 200 et 300 millions d’IS par an !

Encore un exemple qui démontre l’incroyable injustice de cette globalisation, où non seulement les pays ne cessent de baisser les impôts sur les sociétés, et où ces dernières parviennent parfois à réduire leur juste contribution aux sociétés qui les font vivre de 90% ! Avec des profits qui battent des records, il faudrait monter l’IS et non le baisser, et plus encore, le faire payer justement.