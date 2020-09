Cette bulle financière qui finira par exploser

.

« spéculation boursière extravagante » nous dit l’auteur….

Il y a un aspect bien discret de cette « spéculation boursière extravagante », mais complètement délirant et pratiqué par toutes les grandes banques => le HIGH FREQUENCY TRADING (TRANSACTIONS A HAUTE FREQUENCE).

L’article de Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Transactions_%C3%A0_haute_fr%C3%A9quence explique que « « Les transactions à haute fréquence, ou trading haute fréquence (THF ou HFT, de l’anglais high-frequency trading ou encore nano trading), sont l’exécution à grande vitesse de transactions financières faites par des algorithmes informatiques C’est une des catégories du « trading automatique » (basé sur la décision statistique), qui gère de plus en plus les données boursières à la manière d’un big data devenu inaccessible aux analyses humaine et bancaire traditionnelles.

Ces opérateurs virtuels de marché peuvent ainsi exécuter des opérations sur les marchés financiers — les bourses ou des marchés de gré à gré — en quelques microsecondes. Alors que la vitesse de transaction du THF était encore de 20 millisecondes à la fin de la décennie 2010, elle est passée à 113 microsecondes en 2011 » »

http://www.bsi-economics.org/790-thf-definition-eclairage-fl précise que « Bien que les Traders Haute Fréquence ne représentent que 2 % des participants, leurs transactions représentent une grande part du volume sur les différentes plateformes boursières, de l’ordre de 60 % du volume sur le marché actions américain, 40 % du volume sur le marché actions européen, et environ 30 % du volume sur le marché actions asiatique. »

Quand je vous disais que c’est délirant et particulièrement dangereux lorsque l’algorithme est mal calibré ou rencontre exceptionnellement une configuration de marché non prévue.