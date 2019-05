Cocorico (1) : la France dans le Top 5 des pays attractifs, pour les investissements !

Rien d’étonnant la dedans !

Un pays où les droits sociaux et syndicaux sont en baisse, les charges patronales en baisse et où les salaires n’augmentent plus malgré l’inflation, tandis que les dividendes sont parmi les plus hauts au monde, ça appâte les investisseurs.

Ajoutez à cela une répression policière de plus en plus violente ...... C’est le pied !