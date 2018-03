Comme un goût d’avant un krach financier…

Les facteurs en question pourraient êtres les 3 à la fois et peut être pire encore avec l’éclatement de l’euro, des bulles immobilières et prêts étudiants aux US sans compter les guerres en Syrie et Ukraine qui pourraient déboucher sur une 3 ème guerre mondiale, enfin bref, on est pas prêt de s’en sortir avec ce système oligarchique !