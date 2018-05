Comment gagner un mètre chaque jour sur le désert

Oui, bon, c’est bien.

Planter des arbres et une solution qui a déjà fait ses preuves, en Chine, notamment.



Mais si on envisageait aussi, d’arrêter les bombardements, les vols d’avions de guerre, les déplacements en tous genre de flottes de bateaux, de guerre itou ?

Sans parler des manoeuvres (terrestres, navales et aériennes), des essais de vacheries polluantes (mais tellement rémunératrices pour l’industrie des armements). Sans parler des déplacements incessants de nos pourriticards à grands renforts d’avions, de leurs agapes, de leurs frais (à nos frais) de coiffeurs, de maquillage, de tailleurs, de leurs cours de journalopes...



Et de ce que nous coûte leurs pouffes !



Qui a fait le calcul du bilan carbone de toutes ces merdes ?



Alors qu’on ne vienne pas me faire chier avec ma consommation personnelle d’énergie dite fossile.