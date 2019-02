Comparatif RSA/SMIC NON monsieur Pujadas LCI et compagnie

@lala rhetorique

Oui l’INSEE ou autres, de toutes façons les chiffres, on est pas des chiffres ont des des humains, ...

Que ça soit le seuil de pauvreté qui date de 2 ou 3 ans en arrière, donc qui est obsolète chaque fois par rapport au cout de la vie du moment ...

Ou que ça soit des moyennes, qui ne veulent RIEN dire, ...style par exemple, le cout d’un véhicule coute 6000€ par an .... ça me fait une belle jambe à moi, c’est ce que j’ai pour survivre par an 6000€, y compris pour ma poubelle pour me déplacer et payer mes PV car pas moyen de rouler en règle, bande de bâtards.... donc pour arriver à leur moyenne pourrie, doit y avoir un sacré paquet d’ultra riches .... putain de non di diou ...

Après tu te dis, tiens je vais me détendre un peu, et regarder Stephane Plaza ... bah non ça détend pas vraiment ... on voit des riches héritiers, qu’il faudrait bosser 32 ans en mettant son salaire intégrale de coté pour pouvoir se l’acheter ...

Ou encore, il redécore une baraque, en disant dépense 15000€ soit 3% du prix de vente, et encore c’est de l’arnaque car si il aurait fallu payer vraiment lla main d’œuvre es escrocs du BTP ... ça douillerait bien plus ..... bah leurs 3% du prix de vente, c’est le prix de mon logement, de ma ruine, que j’ai mis 23 ans à payer !! Cela dit qui me sauve la vie, car sinon je serais SDF à engraisser des cons à payer à fonds perdus un loyer.

Bref pays de merde, ou les inégalités sont ÉPOUVANTABLES ... ils donnent même pas un RSA de survie aux 18 25 ans, et ils peuvent se regarder dans un miroir toutes ces petites frappes UMP PS MODEM ETC ... et maintenant en MARCHE ... et ceux qui les soutiennent ..... mais comment ils font pour être à ce point INHUMAINS... heureusement qu’ils m’entendent pas quand je vois leurs gueules à la TV ... je terminerais en prison ...