Critique de la célébrissime Ayn Rand au USA, à propos de « la Vertu d’égoïsme »

Un chroniqueur du Monde estime qu'elle avait une pensée "très mordante, très originale" ... Dans Contrepoints, revue ouvertement libérale, on abonde dans le sens de l'écrivaine aussi ... écrivaine qui s'attaquait à l'altruisme, aussitôt défini en tant que sacrifice, mais selon Ayn Rand se sacrifier n'aurait rien de rationnel. Pour Ayn Rand, il fallait un égoïsme bien compris ... mais l'a-t-elle bien compris ?

Or il est crucial de le savoir, car Ayn Rand est "l'autrice la plus connue aux USA après la Bible" + +. En termes d'influence psycho-culturelle (donc sociétale) ça se situe là.

1. Pour le dire avec des -ismes, Ayn Rand valorise un entrepreneurisme (c'était gratuit). C'est une femme qui chérit les hommes d'initiatives, trouvant leur intérêt à innover et produire, et elle les adule comme les véritables hommes d'intérêt, en les opposant aux collectivités qui en bénéficient mais les ravalent à leur médiocrité.

2. Problème : sans ces collectivités, ces hommes ne pourraient pas se distinguer, d'une part et, d'autre part, ils ne pourraient pas profiter de leur intérêt à innover et produire.

3. Ayn Rand balance pêle-mêle les notions d'égoïsme, de rationalisme et d'objectivisme en guise de "philosophie", parce qu'il serait objectivement rationnel d'être égoïste, l'égoïsme sain procèderait rationnellement par l'objectivité dans ses termes, et la rationalité consisterait à situer objectivement son ego pour entreprendre des démarches. Question de survie évolutionnaire, plus tard idéologiquement exaltée par Richard Dawkins et son Gène égoïste ...

4. Cela semble épatant et en même temps de bon sens, voire de sens commun. Mais justement, Ayn Rand ne conceptualise pas plus loin sa philosophie, qui donc est moins une élaboration philosophique qu'une pétition de principes idéologique.

5. L'objectivisme ne peut philosophiquement exister qu'à raison d'un subjectivisme, mais le subjectivisme est relayé aux oubliettes randiennes : elle n'en parle même pas. Or la dialectique objectif/subjectif est kantienne, renvoyant à un sujet transcendantal (à un genre d'ego universellement répandu, disposant de facultés d'entendement rationnel autant que d'imagination irrationnelle - comme si on pouvait les distinguer déjà) ... sujet transcendantal incapable de saisir "la réalité réelle" des choses, bien qu'il en présuppose le noumène (la vérité fondamentale, si vous voulez) dans ses démarches empiriques et intersubjectives (qui ne tiennent que des phénomènes). Ayn Rand, elle, dit "objectivisme" pour "réalisme naïf".

6. Le rationalisme est une philosophie posant que la raison toute seule est capable de déduire les lois de l'univers, mais l'objectivisme randien voulait les expérimenter "objectivement" déjà. Elle n'a donc pas besoin de parler de rationalisme (avec un -isme) mais tout bonnement de raison et, à la limite, de raison pratique, ce qui tire en vérité vers le pragmatisme philosophique pré-existant au randisme.

7. L'égoïsme enfin, pose avant tout qu'une personne est capable de déployer "la philosophie de sa personne" dans le monde (philosophie sans élaboration, donc moins philosophique que caractérielle) ce qui suppose déjà un ensemble de valeurs ou critères de valeurs (plus ou moins culturels, plus ou moins personnels) au principe des démarches, jusqu'à l'idéologie (emblématiquement : le randisme lui-même). Mais Ayn Rand ne dit valeurs que pour dire faits en faveur de la survie.

8. A partir de là, l'objectivisme et le rationalisme randiens sont aveugles quant à leurs propres subjectivisme et - sinon irrationalisme, du moins - spontanéisme. Un entrepreneur, "homme idéal" pour ne pas dire "idyllique" (pardonnez mais, dit crûment, à s'en mouiller la culotte) est en fait un créatif qui se donne les moyens de sa création (la virtu, au sens de Machiavel) et qui a le bonheur circonstanciel (qui dépend manifestement aussi de Fortuna, au sens machiavélien) d'obtenir du succès.

9. Ayn Rand fantasme donc un amant chevaleresque des temps modernes (si on n'avait pas compris la crudité précédente, reformulée romantiquement).

En fait, l'opportunisme machiavélien et le pragmatisme philosophique suffisaient bien avant le mic-mac d'Ayn Rand. On pourrait encore ajouter l'utilitarisme, à condition de le découpler du Bien Commun ...

Digression contemporaine

En somme, si j'étais une féministe, je me choisirais une autre icône, et je me ris des philosopheurs qui ont cru inespéré de pouvoir valoriser une telle femme pour sauver l'honneur ... Pour le dire avec C.G. Jung, Ayn Rand nous fit part de son animus, et le sexisme étasunien (plus largement capitaliste) a adoré : beaucoup d'Américains ont aspiré à s'y conformer docilement. Au mieux en termes féministes, c'est gynocratique qu'une telle influence, mais deal ! ça a marché ...

______________________________________