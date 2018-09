De l’Allemagne, de l’euro, du beurre, de l’argent du beurre et de la crèmière

Beaucoup de choses ont été dites sur l’euro, cette monnaie unique voulue par certains Français comme prix à payer par notre voisin pour sa réunification, abandonnant à regret son cher deutsche mark. Par-delà tous les dysfonctionnements majeurs introduits par cette monnaie unique, le moindre n’est pas ce qu’elle a apporté à l’Allemagne, grande gagnante de cette expérimentation monétaire.

Avantages compétitifs et souverains

Jusqu’au début des années 1990, et avant que ne soit prise la décision de passer à la monnaie unique, les les parités des monnaies européennes étaient révisées régulièrement, généralement à la hausse pour le deutsche mark, à la baisse pour l’Espagne ou l’Italie, la France se situant souvent dans un entre-deux, dévaluant relativement légèrement. Ces ajustements, s’ils représentaient des évènements économiques, n’empêchaient pas les pays européens de croître plus rapidement que les Etats-Unis. Et les pays qui dévaluaient n’étaient pas pénalisés économiquement, leur croissance n’étant pas moins élevée que celle des pays dont la monnaie avait tendance à se réévaluer.

Si l’Allemagne n’était pas enthousiaste à l’idée d’abandonner sa monnaie chérie, critiquée alors dans certains milieux économiques , cela lui a permis d’imposer ses vues dans la conception de l’euro, à savoir une banque centrale sortie du cadre démocratique (on dit « indépendante » dans le jargon oligolibéral) , un siège à Francfort, et un objectif limité à la lutte contre l’inflation, quand la Fed étasunienne a aussi pour objectif de défendre l’emploi, nuance de taille. Mais l’Allemagne n’avait probablement pas imaginé à quel point l’euro serait un atout pour elle, même si, dans un premier temps, cela poussa à un terrible effort de compétitivité pour compenser l’entrée à un niveau élevé du mark.