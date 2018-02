De quelques idées reçues sur le chômage (1)

Il y a quelques jours, Pierre Chaillot a apporté une très intéressante contribution, très bien documentée sous le titre : « L’Allemagne et le Royaume Uni ne sont pas les bons élèves du chômage ». Il montrait notamment que si l’on prenait en compte les temps partiels, bien plus importants en Allemagne et surtout aux Pays bas, on obtenait une lecture des résultats notoirement différente de celle qui est généralement présentée par l’univers merdiatique et la pensée officielle.

J’avais écrit quelques lignes sur cette question il y a quelques temps où je développais pour partie de ce qui est dit par ce contributeur.

Je souhaiterais donc compléter cette réflexion par deux points

Pourquoi l’Allemagne a-t-elle, de toute manière, un taux de chômage inférieur au nôtre ?

Pourquoi le taux de chômage normal est-il supérieur à ce qui était admis dans les années soixante-dix ?

Les raisons pour lesquelles le taux de chômage est inférieur en Allemagne.

Les raisons généralement invoquées par toute une série de journalleux un peu paresseux sont connues. Autrefois, l’argument était celui de la vertu du travailleur allemand comparé aux vices du travailleur français habité par la gréviculture. Pui est venu celui de notre incapacité chronique et maladive à la réforme, thème cher à Jean Marc Sylvestre, ce chroniqueur de Fiente Inter qui sévit aujourd’hui sur Atlantico et pour qui, le centre du monde pour ne pas dire l’origine au sens de Courbet, ce sont les marchés. Et de citer l’exemplarité des réformes Hartz, une sorte de Manuel Valls allemand en plus intelligent qui aurait mis au travail la Germanie, laquelle s’était transformée en camp de vacances.

Bien sûr on citait aussi la démographie : il y a plus de sorties que d’entrée du marché du travail en Allemagne alors que c’est l’inverse en France mais cette raison est moins valable aujourd’hui en raison d’une forte immigration d’origine européenne (bien avant l’arrivée des réfugiés)

La raison majeure tient à l’excédent commercial allemand qui est de l’ordre de 250 Milliards d’euros soit l’équivalent de 8% du PIB ! Pour vendre l’équivalent de cette somme, il faut produire et créer des emplois. Le coût salarial moyen est comparable à celui de la France et d’environ 60 000 euros par an (source : Eurostat). Mais les salaires ne représentent que les deux tiers de la valeur ajoutée, le dernier tiers étant représenté par les profits. Il faut donc multiplier ce chiffre par 3/2 pour trouver le montant de valeur ajoutée nécessaire pour créer un emploi soit 90 000 euros. En clair, chaque fois que l’Allemagne vend, à l’extérieur pour 90 000 euros, cela représente un emploi.

Si on divise 250 MME par 90 000 cela correspond, en gros, à 3 millions d’emplois. ( Je précise que s’agissant d’un excédent, les consommations intermédiaires produites en Slovaquie ou Pologne sont évidemment déduites)

Comment cela est-il possible ? Simplement parce que l’Allemagne a réalisé après la chute du mur le rêve sur lequel Hitler avait échoué : la constitution d’un Lebensraum, d’un espace vital. Mais non seulement elle l’a fait pacifiquement, mais de plus, elle a apporté richesse et emplois à des pays ruinés par des décennies de régime communiste. Sa puissante industrie qui commençait à souffrir de coûts élevés a trouvé à l’Est des travailleurs très bien formés et…bon marché. Les quatre pays du groupe de Višegrad ont un excédent commercial avec l’Allemagne quand le taux de couverture export/import vis-à-vis de ce pays est de 80% pour la France et 50 % pour le Royaume Uni. Aujourd’hui, cette technique consistant à avoir des ateliers hors de ses frontières s’étend à toute l’Europe de l’Est mais aussi au delà (Chine…). Les marchandises sont réimportées, quelquefois assemblées en Allemagne : il suffit de prendre les deux autoroutes joignant l’Europe de l’Est celui de Munich ou celui de Nuremberg pour constater qu’un camion sur deux est immatriculé en Europe de l’Est. Car si on compare le pourcentage de la population employée dans l’industrie, elle est plus importante qu’en France mais sans commune mesure avec l’excédent allemand[1]

Si l’Allemagne n’avait pas ce Lebensraum, elle devrait avoir 3 millions de chômeurs en plus soit un chiffre comparable à celui de la France. C’est cependant une position fragile car les salaires augmentent vite de l’autre côté de l’Oder.

Las, au risque d’étouffer les cocoricos, la France devrait cependant avoir plus de chômeurs car elle a masqué son chômage par un gonflement des activités non marchandes.

Pour ceux qui ne sont pas familiers d’économie, le Produit intérieur brut qui est supposé mesurer la richesse produite chaque année est composé de deux parties :

-le PIB marchand correspondant aux activités produisant des biens et des services vendus sur un marché : ex automobiles, fruits et légumes, machines diverses et variées, spectacles payants…

Depuis 1970 on y ajoute le PIB non marchand qui est la production des administrations.

A priori il n’y a rien d’anormal : pourquoi un cours d’anglais ne serait il pas comptabilisé comme prestation s’il est donné dans un lycée public alors qu’il le serait vendu par une école privée.

La difficulté vient de l’évaluation : on sait évaluer un bien ou service marchand : c’est son prix de vente. Comment faire pour le même produit s’il n’est pas vendu ? Par convention, on considère que sa valeur est égale à son coût de production, en clair les salaires des fonctionnaires plus les frais de fonctionnement. On imagine les ricanements de JM Sylvestre : si le fonctionnaire fabrique des cocottes en papier, elles auront une valeur du fait qu’il est payé alors que l’épicier qui ferait la même chose serait en faillite. Et Sylvestre n’aurait pas tout à fait tort !

Car ces services ne sont pas seulement produits mais… consommés. En clair, l’INSEE mais aussi tout ce que ce monde est chargé de vous informer vous dira que vous êtes plus riche car vous avez consommé des services non marchands ! Ceux de L’Hôpital d’accord, ceux de l’école aussi, ceux de la police (il faut bien des gens pour arrêter les voleurs) mais on voit bien que se posent deux problèmes

-d’abord l’efficacité : si une entreprise privée peut produire le même service à moins cher mieux vaut que le produit soit marchand

-l’utilité : ce service qui emploie des fonctionnaires est il vraiment utile ? Car s’il ne fait rien ou si ce qu’il fait ne sert à rien autant ne pas payer d’impôts pour cela et utiliser son argent à autre chose : élémentaire mon cher Watson !

Et c’est bien là qu’est le problème : on a vu se développer, dans les dernières années une augmentation des agents publics. C’est surtout les collectivités qui sont visées mais l’Etat est loin d’être irréprochable, en même temps que les citoyens se posaient la question de l’effectivité et de l’utilité du service rendu. Des taxes d’habitation à des niveaux exorbitants pesant sur des gens qui auraient bien employé leur argent ailleurs !

Les sociétés, en tout cas européennes étant comparables, il est légitime de supposer qu’elles devraient avoir des administrations de taille comparable et ce, même si, à la marge certaines activités peuvent être publiques (et non marchandes) dans certains pays alors qu’elles sont gérées par le secteur privé dans d’autres. Ainsi, la comparaison des dépenses publiques de santé enter France et USA n’a pas grand sens : il faut comparer les dépenses de santé.

Or qu’en est il si on compare la France et l’Allemagne.

Une remarque préalable doit être faite : lorsqu’on recherche la part du PIB non marchand on est tout simplement sidéré par les différences selon les sources. Mark Twain disait : il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les gros mensonges et les statistiques « Il est tout simplement consternant que des organismes qui se targuent du nom d’instituts puissent donner des chiffres aussi différents.

Mais allons à l’essentiel : selon l’IREF qui s’affiche libéral et anti-Piketty la part du PIB non marchand serait de presque 30% en France contre 20 en Allemagne, https://fr.irefeurope.org/Publications/Etudes-et-Monographies/PIB-marchand-et-non-marchand-face-aux-depenses-publiques-et-aux-prelevements

Selon l’IFRAP les chiffres seraient de 20.6 et 16.4. http://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/la-faiblesse-du-pib-marchand-en-france

Je dois dire que j’ai renoncé : je fournis ici ce que j’ai trouvé de meilleur exposé théorique sur cette question mais bon courage

Dans tous les cas, la part du PIB non marchand, donc de l’emploi public est supérieure en France

Donc, si l’on laisse de côté le débat sur les chiffres qu’il faudrait des « plombes » pour éclaircir, on peut dire que la France a masqué une partie de son chômage en embauchant des fonctionnaires ou agents publics, voire en subventionnant l’emploi du secteur associatif à but non lucratif ce qui revient au même. On estime qu’1.8 million d’emplois seraient ainsi financés

N’oubliant pas que ce pauvre Bernard Marris que Fiente Inter avait sorti d’une boite pour opposer une réplique politiquement correcte à Sylvestre avant qu’il ne périsse sous les balles des frères Kouachi se répandait volontiers, au point de faire penser à « Jojo ivre mort au comptoir du café du commerce « sur l’extraordinaire richesse créée par les associations « On ne tranchera pas ce débat entre ultra libéraux qui considèrent que le bonheur ne peut sortir que de chez Mac Donald ou Mercedes, et nostalgiques des lendemains qui chantent qui voyaient dans le sourire de la kolkhozienne au travail le repas de sa journée.

Ce qui est clair c’est que le PIB non marchand est gonflé par rapport à la plupart des pays européens.

Indépendamment de la question de l’utilité de cette production (vaut il mieux avoir un garagiste plutôt qu’un ambassadeur du tri sélectif « créé par une communauté de commune de mon département- on connait la réponse de Ségolène Royal pour qui un euro dépensé est un euro utile) se pose un autre problème : une grande partie des emplois marchands génèrent des exportations. L’économie non marchande ne génère que des importations ! Il ne faut donc pas s’étonner si ensuite le déficit extérieur se creuse.

Mais la conclusion est la : la France a masqué une partie de son chômage par la création d’emplois publics directs (fonctionnaires ou agents publics) ou indirects (subventions)

