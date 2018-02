De quelques idées reçues sur le chômage (2)

II POURQUOI LE TAUX DE CHÔMAGE NORMAL EST-IL SUPERIEUR A CE QU’IL ETAIT AU DEBUT DES ANNEES 70

A cette époque, il y a en France 250 000 chômeurs et Pompidou déclare que si ce chiffre devait doubler on aurait une explosion sociale !

Il est vrai qu’à cette époque, la génération du Baby Boom est juste en train d’arriver sur le marché du travail et que les taux de croissance sont de 5-6 % par an ! En 1970, le Commissariat général au plan prévoit d’ailleurs une croissance de 6% pour la durée du VIème plan ! Tous ces gens la sont morts et n’auront pas à rougir tout comme d’ailleurs les annonciateurs de la catastrophe climatique de l’inanité de leurs prévisions.

Or, aujourd’hui, on constate qu’alors que les statistiques du chômage ont explosé, des entreprises ne trouvent pas à embaucher dans certains métiers ou certains secteurs. Deux raisons l’expliquent.

1L’existence indubitable d’un chômage volontaire :

Il existe et ne doit pas pour autant être associé à l’image du fainéant qui profite du système qui prospère chez certains Dupont-Lajoie. On pourrait même dire que le chômeur volontaire est un produit tout à fait conforme à la théorie néolibérale que déployaient des allumés comme Becker ( celui qui vous expliquait que celui qui avait une maîtresse mettait en équation le plaisir partagé à faire la bête à deux dos avec celle-ci et les risques qu’il courrait si sa moitié l’apprenait )

Dans le document que j’ai publié sur mon site, figurent deux tableaux. Le premier entendait démontrer qu’il valait mieux, plutôt que travailler au SMIC, vivre du RSA et il présentait l’exemple d’une famille de cinq personnes. Martin Hirsch, qui n’est pas n’importe qui et qui est même un collègue de promotion est intervenu pour corriger les erreurs. Et après correction, justice est rendue : Il reste à celui qui travaille et est rémunéré au smic 171 euros de plus par mois qu’à celui qui est au RSA !

On se pose clairement la question : cela vaut-il la peine de se lever le matin à 6 heures, de se prendre une prune parce que l’on a roulé à 85 km/h, de s’emmerder au boulot et de rentrer crevé à la maison alors que l’on peut faire la grasse matinée et se faire un petit boulot au noir ? Je ne parle même pas de trafic de shit !

D’ailleurs, les familles qui ont des gamins, plutôt que de payer une nounou homologuée qui va les faire chier en réclamant congés, formation et tutti quanti ont intérêt à payer de la main à la main la voisine comme cela se faisait autrefois !

Alors évidemment, il ne manque pas de têtes d’œuf à Bercy et même de neurones sous la flamboyante crinière de madame Pénicaud pour trouver le bon équilibre qui permet à lui qui travaille d’avoir des raisons de le faire ! Cela ne doit pas être simple car, personne n’a trouvé la potion magique ! Et surtout pas ce pauvre Hamon et son revenu universel, qui ressemble plus à la soupe au vermicelle qu’avale l’oncle de Boris Vian dans la Java des bombes atomiques, et encore moins le révérend père Grapillon dont les discours moralisateurs sont plus orientés vers les pécheurs que cers lui-même !

Bon cela dit c’est intouchable ! On ne va pas supprimer le RSA et plonger dans la pauvreté absolue des millions de gens en même temps que les membres des associations caritatives (eux souvent bien payés) feront la grève de la fin ! Mais il faut se faire à cette idée : une partie du chômage est volontaire et il faut donc considérer que cela fait partie du paysage sans forcément piquer une crise de nerf et élucubrer avec Poutou !

2 L’existence d’une population impropre à l’emploi

Il y a encore 40 ans quand on sortait de l’école sans même le certificat d’études, il restait une large gamme de métiers manuels pour donner du travail à ceux qui n’étaient doués ni pour les tables de multiplication, ni pour la rédaction. La pelle, la pioche, la faucille, le marteau permettaient à cette population de gagner sa vie dans une société où l’activité faisait largement appel à la force physique. Et pour les femmes restaient les serpillères, le fil et les aiguilles ou la vaisselle et le ménage. Au dessus les secrétaires avaient déjà un travail plus noble :

La mécanisation d’abord, la désindustrialisation en suite, l’informatisation enfin ont mis fin à tout cela. Même les secrétaires irremplaçables pour taper les lettres à la machine ou faire de la sténo sont en voie de disparition et ne parlons pas des cantonniers qui creusaient les tranchées à la pelle.

Dans le même temps, même si des doutes subsistent sur le niveau mais il concerne surtout certaines populations, le nombre de diplômés à explosé mais, si certains savoir-faire techniques demeurent et si certains employeurs ont des difficultés à trouver preneur, il existe une fraction importante de la population qui est devenue impropre à l’emploi.

C’est la qu’est le piège :

Car il ne manque nullement de talents du côté des associatifs et autres faiseurs de morale pour expliquer que cette population, déjà victime d’un rejet par un système scolaire trop exigeant ne peut être en plus stigmatisée une seconde fois en étant mise à l’écart. Et l’imagination ne manque pas pour leur trouver toutes sortes d’occupations qualifiées bien sûr de métiers évidemment utiles. A ce jeu les écolos sont absolument les champions : entre les Bayard exterminateurs de mauvaises herbes à la binette, les fées Clochettes qui seront les nounous des jeunes abeilles, les lanceurs d’alerte si les musaraignes devaient attraper la diarrhée et les vestales chargées du culte de Gaia, la panoplie est immense et intarissable !

Que tout cela est beau aurait dit Mr Jourdain, oui, sauf que la boite de Pandore est ouverte : car il va falloir évidement des gens pour encadrer ces braves gens pleins de bonne volonté, des éducateurs car il faut garder espoir (pourquoi un trisomique ne pourrait-il avoir une licence de sociologie ? ) des psychologues car leurs conditions sont difficiles et il faut les écouter, des sociologues pour les entendre, des statisticiens pour analyser leurs parcours et des associations pour faire une bonne symphonie toujours inachevée. On a d’ailleurs inventé le terme d’ « acteurs » pour désigner ce spectacle de guignol évidemment facturé, in fine, au contribuable !

Vous vouliez savoir pourquoi le PIB non marchand augmentait : Vous le savez maintenant et devez en éprouver un bien-être accru !

Ne soyons cependant pas cyniques : cette question est un défi auquel seront confrontées nos sociétés dans les prochaines années.

On a jusqu’à présent assisté à un débat un peu lunaire entre les tenants du revenu universel dans leur version la plus stupide (Benoit Hamon) qui, non seulement voudrait distribuer un gâteau dont il a déjà jeté les ingrédients à la poubelle mais soutient que le travail est en train de disparaître. A l’opposé, nous avons des gens qui soutiennent que le travail qui disparait sera remplacé par un autre comme les fabricants de fiacre ont été remplacés par des fabricants d’automobile. Ils seraient crédibles si leurs convictions n’étaient avant tout motivées par des ressorts religieux : le travail est le prix à payer sur terre pour mériter le royaume de Dieu !

Il est malheureusement possible que les choses se passent autrement. J’ai entamé la rédaction d’un manuscrit de 250 pages que je ne parviens pas à terminer et qui s’intitule « votre fille sera bonne à Pékin » ! Au train rapide où l’Europe nous entraine vers le sous-développement durable, il est possible que l’accès à l’emploi des gens sans qualification soit ainsi résolu !

MK

