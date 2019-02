De Tesla, de Mercedes, et des bulles financières

@La Voix De Ton Maître



tesla n’a rien perdu du tout...

Ce sont les propriétaires d’actions tesla, qui ont préféré revendre leurs actions, lorsqu’ils ont su qu’il n’y aurait pas de ’ prise de bénéfices ’ et ensuite de répartition aux actionnaires, du moins pas autant qu’ils l’espéraient.



Il y a tellement de notions absentes de la culture Français à propos de ce que peut être la ’ bourse ’ que c’en est effarant.



tesla est juste une entreprise qui réalise d’énormes profits.

Mais qui au lieu de les redistribuer à ses ’ actionnaires boursiers ’, les ré-investit.



Et pour le prix d’une berline haut-de-gamme, tesla fournit une bête de course qui ne consomme aucun carburant, qui n’émet aucune pollution de combustion et qui fait la nique à presque toutes les voitures de ’ sport ’...



En modèle d’usine non-modifiés, hein...



tesla est juste un modèle économique que tu ne peux pas appréhender.

Si tu veux d’autres exemples, tu peux comparer avec appeul ( pour le matériel... ) ou même dyson.



Au fait, juste pour info :

daimler-bmw est comme vag, maintenant, et comme pigeot.

Ils ne sont plus ’ constructeurs ’ de voitures.

Ils sont des ’ produits financiers ’ fabriquant des bagnoles.



La différence ?

Chaque production est ’ financée ’ à l’avance, par les propriétaires des prêts.

Ainsi, lorsque pigeot a créé SA banque, ce n’était que pour pouvoir financer des ’ sessions ’ de fabrication de bagnoles... ( et insérer des actionnaires comme des chinois ( et non ’ la Chine ’, hein... ) dans leur banque.



Ils ont même essayé de faire entrer des pétro-investisseurs, mais là, washington leur a dit « no ! », et après un petit chantage bien orchestré, pigeot s’est abstenu ’ sagement ’.



La différence ?

Mais pardi, les bénéfices sont croqués par les intérêts...

C’était pourtant évident, non ?

Du coup, pas d’impôts sur les bénéfices.

Trésorerie à zéro après chaque ’ session ’ de production.

Personnel en chômage technique quand pas en CDD jetables...



Mais bon, comme vous l’avez laissé être élut, et que en plus vous allez le ré-élire...

Va falloir assumer la destruction de l’économie au profit de la finance.



Si encore c’état la première fois.

Si encore l’ Histoire ne nous permettait pas de nous souvenir...

Mais c’est que si...