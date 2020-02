Devenir frugaliste : mode d’emploi

Devenir frugaliste vous intéresse ? Si ce n’est pas encore le cas, ça ne saurait tarder. Car les frugalistes ont ceci de particulier : ils partent à la retraite vers 30 ou 40 ans. Vous avez bien lu. Ils disent adieu au job usant qui les stresse et profitent de la vie pour poursuivre leurs rêves. Certains voyagent, d’autres font de l’alpinisme. Ce qu’ils ont en commun ? L’indépendance financière. Ils l’ont acquise très tôt dans leurs vies et ne dépendent plus d’un système de retraite qui voudrait les faire travailler jusqu’à 64 ans. Si prendre une retraite anticipée vous intéresse, continuez à lire.

Partez à la retraite plus tôt en devenant frugaliste

Un frugaliste, par définition, est quelqu’un qui mène une vie simple. Mais il le fait dans un but bien précis : pour acquérir son indépendance financière. Il est donc prêt à faire des sacrifices. Réduire ses dépenses et adopter un style de vie différent en font partie.

Devenir frugaliste : des efforts financiers à faire pendant toute une vie

« L’homme est riche des choses dont il peut se passer », disait David Thoreau. Les frugalistes approuvent, eux qui, plutôt fourmi que cigale par nature, vivent volontairement en dessous de leurs moyens. Voiture d’occasion, sorties au restaurant réduites au strict minimum, garde-robe « minimaliste » : voilà en quoi consiste le mode de vie des adeptes du frugalisme. Cela vous semble un brin austère ? Mais c’est à ce prix-là que l’indépendance financière s’acquiert. Les frugalistes l’ont compris, eux qui traquent leurs dépenses et se privent de tout ce qui vous paraît peut-être indispensable : Netflick, le dernier gadget high tech, une montre de luxe, etc. En contrepartie de tous ces sacrifices, ils vivent une vie plus épanouie, loin des contraintes stressantes d’un emploi qui ne les rendait pas heureux. Alors : folie douce ou lucidité visionnaire ? Si vous voulez devenir frugaliste, ce qui va suivre risque de vous intéresser !

Être frugaliste pour gagner son indépendance financière

Tanja et Mark, du blog « Our Next Life » ont pris leur retraite en 2017, à respectivement 38 et 42 ans. Ces 2 Américains ne voulaient plus vivre le « rat race » (« métro-boulot-dodo ») que la plupart des gens subissent. Ils se sont donc donné les moyens de devenir indépendants financièrement en réduisant leurs dépenses drastiquement. Au final, leur épargne leur a permis de réaliser leur rêve de toujours : faire de l’alpinisme. Plus important encore, économiser leur a permis de reprendre le contrôle de ce qu’ils appellent leur « brain space », c’est-à-dire leur « temps d’attention de cerveau ». Ce brain space appartenait, avant leur retraite anticipée, à leur seul patron. Ce n’est plus le cas maintenant : Tanja et Mark sont libres et mènent la vie qu’ils souhaitent. Comment s’y sont-ils pris pour en arriver à un tel niveau de liberté financière si tôt dans leurs jeunes vies ? La réponse est simple : ils ont suivi à la lettre les recommandations du mouvement frugaliste auquel ils appartiennent, le mouvement FIRE (Financial Independance, Retire Early). Si Tanja et Mark l’ont fait, pourquoi pas vous ?

Prendre sa retraite à 45 ans grâce au mouvement FIRE

Si l’on en croit les frugalistes du mouvement FIRE, il est plus simple qu’on ne le croit de devenir financièrement indépendant. D’après eux, il serait même possible de partir à la retraite dès 45 ans. Comment ? En se donnant des objectifs d’épargne très stricts et en s’y tenant au fil du temps. Car la fondation FIRE préconise d’épargner une somme importante pour devenir frugaliste : celle que vous obtiendrez en multipliant par 25 le montant de vos dépenses annuelles. Cela représente 600 000 euros si vous dépensez 2 000 euros par mois. Judicieusement placé en Bourse, cet argent vous permettra de vivre sur les intérêts (4 % environ), de façon à ne jamais toucher le capital.

Prendre sa retraite à 30 ans comme Peter Adeley

Pour mieux comprendre le phénomène, il suffit d’aller sur le site de « Mr. Money Mustache », alias Peter Adeley. L’Américain a pris sa retraite à 30 ans sans avoir un salaire exceptionnel. Il a simplement épargné judicieusement et avoue considérer l’épargne comme le seul véritable moyen de devenir riche. Les chiffres sont édifiants : d’après lui, vous n’avez qu’à consacrer 7 courtes années de votre vie au marché du travail si vous arrivez à épargner 75 % de votre salaire tous les mois. Lui-même s’est forcé à économiser 66 % de son salaire pendant 10 ans dans l’unique but de pouvoir partir à la retraite à 30 ans. Êtes-vous prêt à comprendre les sacrifices qu’il a fait pour réduire ses dépenses et aller au bout de son rêve ?

Les conseils de Peter Adeley pour atteindre la liberté financière

Quels sont les conseils de Peter Adeley pour vous aider à devenir frugaliste ? Ils sont simples et efficaces : habitez près de votre lieu de travail. Ne vous endettez pas pour l’achat d’une voiture. Déplacez-vous à vélo plutôt qu’en voiture. Et diminuez le plus possible la note hebdomadaire des courses au supermarché. Ce qui assure à Peter Adeley une retraite confortable après ça ? Les 4 % de rendement sur la somme qu’il a épargnée pendant 10 ans. Judicieusement placée en Bourse dans des index funds, elle lui assure un niveau de vie très satisfaisant. Prévoyant, il a aussi investi dans l’immobilier et touche 9 760 dollars de loyer sur une maison louée à l’année. Ces 2 sources de revenu lui permettent de payer toutes ses factures courantes et de mener une vie libre, explique-t-il, loin des contraintes d’un emploi qui l’auraient usé prématurément. Sa conclusion est simple : il faut réduire ses dépenses, mener une vie simple et économiser pour espérer un jour devenir indépendant financièrement.

Les index funds sur lesquels tout le système frugaliste repose

Les index funds (fonds indiciels) sont des fonds de placement que l’on appelle en France des « Trackers ». Inventés par John Bogle, ils seraient l’un des moyens les plus sûrs d’investir, même sans grande connaissance de la Bourse. Le but n’est pas d’acheter des actions en espérant les revendre aussitôt à prix d’or. Il s’agit plutôt d’acquérir un portefeuille boursier diversifié qui vous fera vivre sur les intérêts. L’atout principal des index funds est d’être moins hasardeux que d’autres fonds classiques, car ils vous permettent de placer votre argent dans les entreprises les plus grandes et les plus rentables du monde. Le Dow Jones, par exemple, est un fonds indiciel. À titre d’information, le rendement du S & P 500 (un fonds indiciel) serait même de 9,99 % sur 50 ans !

Alors, tenté par l’aventure frugaliste et l’idée alléchante d’une retraite anticipée ? Vous savez maintenant ce qu’il vous reste à faire : économisez votre argent pour pouvoir le placer en Bourse. Cela vous permettra peut-être de prendre votre retraite dès vos 40 ans. Vous ferez ainsi saliver d’envie vos ex collègues de bureau !

