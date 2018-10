Distribution : les salariés de Casino se préparent à la lutte contre le plan social déguisé de Carrefour

Dans ma petite ville de province, sept grandes surfaces alimentent la population (mais pas Carrefour ni Géant Casino. En centre ville seuls deux « petits Casino » vivotaient des dépannages de dernière minute. L’un deux devient Leader Price en 2016 et c’est la ruée : les produits ne souffrent pas des prix bas et remplir son caddy pour moins cher, c’est une aubaine surtout pour les anciens qui ne conduisent plus et dont les retraites sont bien étriquées. Épicerie, boissons, fruits et légumes, pas besoin d’aller plus loin.







Après 18 mois de succès, le magasin prend l’enseigne Vival by Casino : les prix doublent, le frais disparaît, les produits Casino ne valent pas les Leader Price (et oui, c’est étonnant mais réel ...), le magasin se vide, normal. Le gérant m’explique que Casino fait plus de bénéfice avec un chiffre d’affaires moindre d’où le choix de la direction, mais complètement déserté il ne va pas faire long feu. L’autre Casino vient de fermer, profitant de l’accident cardiaque du gérant qui ne peut reprendre ce boulot, donc en ville il n’y a plus que les boutiques orientales qui ont l’avantage d’être ouvertes tous les jours, très propres, assez bien achalandées et beaucoup moins chères mais il ne faut pas y chercher les marques Vu à la télé.







Nous avons laissé prospérer les grandes surfaces en étant complices de leur politique, aveuglés par le choix et l’abondance qu’elles offraient, nous voilà prisonniers et victimes de ce système, clients comme employés. Il faudra bien réorganiser un jour ou l’autre la société dite de consommation par la force des choses : crise financière, fin du pétrole ou autre changement climatique, ces géants au pieds d’argile seront les premiers rayés de l’annuaire et chacun devra redécouvrir un mode de survie solidaire et réfléchi.