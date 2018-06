Du protectionnisme, des réactions des marchés et de Keynes

Depuis mars, les annonces protectionnistes de Trump font baisser les marchés. Mais la faiblesse des mesures prises les a fait remonter, jusqu’à ce que les Etats-Unis annoncent des taxes sur 200 milliards de produits chinois, faisant retomber les bourses mondiales. L’occasion de revenir sur le sens de ces mouvements, mais aussi sur un remarquable texte de Keynes déniché récemment.

Des marchés et de l’intérêt général

Les cris d’effroi de la majorité des éditorialistes sont tout de même effarants. Ils répètent comme des perroquets que la baisse des bourses reflèterait les conséquences malheureuses qu’auraient les mesures protectionnistes de Trump. Comme si les indices boursiers indiquaient la bonne santé d’une économie, eux qui ont démontré leur exubérance irrationnelle en de multiples occasions depuis 20 ans, au tournant du siècle en valorisant de manière ridicule les entreprises de la nouvelle économie d’alors, qui n’avaient pas vu la pyramide de paris financiers fous en 2008, et qui valorisent Tesla bien plus que des entreprises qui savent fabriquer des millions de voitures de manière rentable.

Pire, comment ne pas comprendre que les intérêts de ces marchés financiers ne représentent que les intérêts d’une toute petite minorité, ceux des 1% au mieux, devant l’immensité grandissante des inégalités, et que leurs intérêts divergent de plus en plus de ceux de la grande majorité, comme le montrent Piketty ou Stiglitz. Bref, le sens indiqué par les marchés a toutes les chances de ne pas être le sens de l’intérêt général mais seulement des grands actionnaires des multinationales. Ce faisant, on serait tenter de conclure que ce qui les fait baisser peut parfois simplement indiquer des mesures économiques qui vont contre leurs intérêts parce qu’elles vont dans celui de la très grande majorité…