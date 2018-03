Du sens de la baisse des marchés après les annonces protectionnistes de Trump

Bref, le fait que les bourses baissent quand Trump annonce des mesures protectionnistes indique sans doute que le protectionnisme fait perdre les actionnaires des grandes entreprises. Et comme leurs gains sont souvent les pertes de tous les autres, on peut en déduire que leurs pertes sont les gains de tous les autres. D’ailleurs, le dernier coup de tabac des marchés n’avait-il pas été provoqué par une hausse un peu plus rapide que prévue des salaires aux Etats-Unis ? Bref, les réactions des marchés financiers indiquent sans doute, de manière inversée, le sens de l’intérêt général, et ici, ils indiquent que le protectionnisme, c’est l’intérêt général, contre ceux des actionnaires des grands groupes.