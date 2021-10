Emmanuel Macron, l’homme qui valait 30 milliards.

@Docteur Faustroll



Ben oui, mais voila ce qui se passe quand on se plante.

Alors le mec, il aurait crié :

’’Macron, on t’encule’’



Erreur on ne peut plus funeste !

Ce gars, avec un poil de lucidité en plus, c’est :



’’macaron, tu nous encules’’



Qu’il aurait du lui balancer.

Et voila comme sur un malentendu, tout peut arriver...