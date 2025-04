Et si on aimait la France

@Legestr glaz

Salut a toi

Pour differents point cad celui d’ou elles viennt

Citoions de l’exemple connu, du quazi impossible à avoir ignoiré sauf etre sur une autre planete



L’algerienne qui a violée torturée et decoupée la petite Lola etais Algerienne et sous OQTF, sa nationalité etais connue



De plus il existe des ramparts a ceux qui refusent de déclarer leurs identités enfin dans les pays dit « normaux » cad ou le droit est réspecté

L’isolement c’est ce que fais l’Australie qui a fais face et pendant des 10 ad’années au prb que tu évoques (le gus disais pas d’ou il venais pour ne pas etre renvoyé)

pays je le rappelle classé sur les standards internationnaux autrement plus démocratique que la France

depuis cette loi de l’isolement de chez eux

plus aucune noyade d’irréguliers

car simplement plus personne ne s’y risque

ils savent d’avance que l’Australie inflexible n’est pas une zone de non droit come ici

Idem pour le Japon (classé pareil bien au dessus de nous dans la démocratie)

ou de tres tres tres nombreux pays

ou ce genres d’histoires n’arrivent pas ou sont des epiphénomenes



Lorsqu’un gus entre en petant ta porte au lieu de sonner dans un pays normal

c’est le trou et dehors



D’ailleurs tu as une porte à ton appartement , pourquoi serais-ce different pour un pays

Certains dirigeants occidentaux pensent que les gueux de chez eux ne valent tellement rien qu’ils les méprisent au point que tous les criminels et tarés peuvent y venir leur causer des soucis, sans etre raccompagnés

IL est vrai que l’hyperclasse et leurs défenseurs comme Soros eux ne sont pas embétés ou tres rarement, ils ne subissent pas eux

Ils ont de tres haut murs bardés de cameras, chiens et police privée, ce qui n’est pas le cas de la population lambda..



Voila pouequoi certains ont tout a gagner dans le mondalisme débridé et le no borderisme et d’autres tout a y perdre, c’est un peu comme dans la production c’est ce qu’explique encore le dernier Tatiana la qui viens de sortir que je recommande

https://youtu.be/MaIE5_apZ_Q