Extraire n’est pas produire

Produire est une activité récente de l’humanité. Les premiers hommes ont extrait de la nature tout ce dont ils avaient besoin. On disait qu’ils étaient cueilleurs—chasseurs. Les activités de transformations sont nées avec le besoin de disposer de plus de nourriture : agriculture et élevage. La transformation des pierres, puis des métaux est venu du besoin de faire la guerre du fait de la rareté des ressources naturelles. Le problème de la surpopulation existe depuis des centaines de milliers d’années et est toujours à l’origine des progrès techniques dans la transformation des matières premières.

Le monde n’est pas fini. Il est toujours possible de trouver de nouveaux matériaux à exploiter pour trouver de l’énergie et l’abondance de l’énergie permet tous les progrès. Il n’y a que les hommes de pouvoir pour penser que notre monde est fini. Il s’agit même d’une technique habituelle du pouvoir qui engendre la peur. L’énarque, comme un comptable regarde le passé et fait une simple extrapolation linéaire pour prédire l’avenir. L’ingénieur est lui, tourné vers l’avenir. Il y a toujours de nouvelles matières à exploiter, de nouvelles énergies à trouver. S’il n’y avait pas les politiques pour les freiner et affirmer que ce n’est pas possible, notre civilisation serait nettement plus avancée. Les moments de guerre sont les seuls moments où l’ingénieur devient totalement libre de créer et de faire avancer l’humanité. S’il n’y avait pas eu la dernière guerre, nous n’aurions pas créé la bombe atomique, à l’origine d’une grande percée dans le domaine de l’énergie. Depuis, notre recherche technologique s’est relativement endormie, sauf dans le domaine de l’informatique et là encore, je me souviens des percées qui ont été obtenues dans les années 80, grâce aux besoins de l’armement. Internet est né du besoin de disposer d’un réseau de communication où l’on pouvait détruire des nœuds sans que le fonctionnement soit affecté. J’ai moi-même participé au développement des ordinateurs massivement multi-processeurs pour répondre aux besoins des armées.

Si ceux qui détiennent le pouvoir se tournaient un peu plus vers l’avenir, la face du monde en serait changé. Malheureusement, ils ne se sentent concernés que par leur maintien au pouvoir qui passe par une calcification des organisations. On ne change rien pour que le pouvoir ne soit pas remis en cause. Les personnes au pouvoir s’entourent principalement de personnes incompétentes, car quand on ne sait pas quoi faire, on ne s’occupe réellement que de comment le faire, ce qui permet de figer les organisations par des procédures.