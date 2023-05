Faut-il encore polémiquer sur le RSA ?

"... à cela près que depuis 2017, il n’y a plus vraiment de bloc de droite ni de bloc de gauche (ce qui, à long terme, pourrait poser un problème démocratique), mais trois blocs, un d’ultra-droite, un autre d’ultra-gauche, et un entre-les-deux qu’il est bien difficile de qualifier, aujourd’hui occupé par la majorité présidentielle mais qu’occupent aussi quelques socialistes fidèles à leur parti (et pas à leurs ambitions), des centristes et le parti Les Républicains.«

Hi, hi, ... Le fameux UMPS.

En Pensée Unique, on ne voit pas plus de »problème démocratique« posé à long qu’à court terme par l’abandon de la mascarade »gauche-droite« , alors que seule devrait s’imposer l’unanimité requise par notre dictature d’extrême-centre autour des caprices de son très immature et narcissique petit Monarc, giton de Rothschild et mignon de Jean-Migitte, dont la brutalité et la maltraitance sociale se voient fort élégamment compensés par le fade et très insipide »progressisme" des normes mondialistes et transhumanistes de rigueur !

En Marche vers Nulle Part, toute idée ou tout personnage s’écartant un tant soit peu des lumières de la doxa se voient systématiquement disqualifiés et relégués aux rangs populistes, complotistes, séditieux et factieux de l’extrême-gauche ou de l’extrême-droite.