Fondamentaux : rentrée sous tension pour les cryptomonnaies

United Wholesale Mortgage a annoncé son intention d’accepter les cryptomonnaies pour les prêts immobiliers. Une grande première apparente pour le secteur hypothécaire national. La société espère commencer à accepter le bitcoin au troisième trimestre et pèse actuellement d’autres devises numériques comme l’Ethereum.

Samsung prévoit de tester le projet pilote de monnaie numérique de la banque centrale de Corée du Sud (CBDC) via son smartphone Galaxy pour examiner si les transactions peuvent être effectuées sans accès à Internet.

Plus de 43 000 ETH ont déjà été supprimés de la circulation depuis la dernière mise à niveau d’Ethereum le 5 août dernier, soit environ 140 millions de dollars. En moyenne, ce sont 3,23 ETH qui sont brûlés par minute. Probablement une bonne nouvelle pour le prix de l’Ether selon la loi de l’offre et la demande.

HSBC, la 7e plus grande banque au monde, a déclaré qu’elle empêche désormais les clients britanniques d’utiliser des cartes de crédit pour effectuer des paiements vers Binance car l’échange cryptographique n’est pas autorisé à mener des activités réglementées dans le pays.

La ville de Miami a lancé sa propre cryptomonnaie, le « MiamiCoin » (MIA), créée en collaboration avec la société CityCoins. Cette monnaie numérique permettra aux habitants d’investir dans le développement de la ville, tout en étant récompensés en Bitcoin ou en Stacks.

Le sénateur uruguayen Juan Sartori a présenté un projet de loi visant à légaliser les cryptomonnaies dans le pays. Le projet indique que « les actifs cryptographiques seront reconnus et acceptés par la loi et applicables dans toute entreprise légale. Ils seront considérés comme des moyens de paiement valables. »

Bank of America, la 2e plus grande banque américaine, a déclaré dans un rapport que l’utilisation du Bitcoin comme monnaie nationale au Salvador pourrait apporter 4 avantages :

Rationaliser les transferts de fonds ;

Promouvoir la numérisation financière ;

Offrir un plus grand choix aux consommateurs ;

Ouvrir le pays aux entreprises américaines et aux mineurs de cryptomonnaies.

JPMorgan, la 6e plus grande banque au monde, a lancé un fonds en Bitcoin pour ses clients.

1 milliard d’USDT ont été transférés d’un portefeuille inconnu vers Binance, le 5 août.

La plateforme Coinbase annonce qu’elle permet désormais d’acheter de la crypto avec des cartes de débit Visa ou Mastercard liées à Apple Pay. De plus, la société américaine cotée au NASDAQ a déclaré qu’elle autorisait les utilisateurs américains à effectuer des retraits instantanés jusqu’à 100 000$.

Solana (SOL) a fait son entrée dans le Top 10 des cryptomonnaies par capitalisation boursière, après avoir enregistré une hausse de plus de 300% depuis le début du mois d’août. Comme on l’avait dit semaine dernière, on en avait un paquet dans le Portefeuille Alternatif : merci pour les gains !

