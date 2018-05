Français, si nous ne remboursons pas la dette, le ciel ne nous tombera pas sur la tête ! 3° partie

En fait les bons du trésor sont des obligations. A la fin, elles doivent etre remoursées, comme les états ne peuvent plus le faire, ils émettent d’autres obligations, pour rembourser celles qui viennent au terme.

Si l’état se refuse à rembourser les obligs, ça veut dire que ces titres ne valent plus rien. Cela veut dire que les banques, fonds de pension, assurance vie, etc, ont un perte sèche de 2000 milliards d’euros...

C’est pas rien...Si en plus on ajoute 2000 milliards italiens, 1000 milliards espagnol, 400 milliards grecs, etc, etc...Ca te fait exploser l’euro.

Comme les taux sont bas, et que l’inflation est non négligeable, acheter des bons du trésor n’est plus rentable, et ce sont les banques centrales qui s’y collent : Fed, BoE, BCE...Ce qui se nomme planche à billet.

Si les taux des obligs montaient, les interets à payer par les états seraient catastrophiquement élevés...Solution dans ce cas : Le modèle est la Grece. Dépeçage de l’état et appauvrissement général de la population (Si généralisé CE SERAIT LA FIN DE L’UE). Sinon on refuse de payer ; mais dans ce cas, ce sera l’euthanasie du rentier comme disait J.M.Keynes.

Vu la processus de planche à billet c’est cela qui va arriver.

Effectivement si on n’est pas capitaliste, pas d’économies, alors, hein ?

Evidement on peut s’en foutre...

Finalement le modèle communiste serait-il une bonne alternative pour les pauvres ?



Comme disait Lénine :

« Ils nous vendront la corde pour les pendre »