France, 9ème puissance économique du Monde, qui sont les autres ?

Un débat a dernièrement animé les milieux économiques français sur notre classement économique. Nous serions repassés devant les anglais en terme de PIB redevenant ainsi la 5ème puissance économique du Monde. Alors que dans le monde réel, en prenant en compte la parité de pouvoir d’achat qui permet d’éliminer les variations de change, nous sommes désormais la 9ème puissance économique, preuve de l’aveuglement de nos dirigeants sur la situation réelle.

Quels sont les pays qui nous sont devant nous ? Des grandes puissances traditionnelles : la Chine première puissance économique (et démographique : 1,44 milliard d’habitants) devant les Etats-Unis (332 millions d’habitants) depuis 2012-2013. Le PIB chinois serait en 2021 (selon les estimations de la Banque Mondiale : https://www.imf.org/external/datamapper/PPPGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD ) d’environ 26 660 milliards de dollars, et donc supérieur à celui des Etats-Unis à 22 680 milliards de dollars. Cette situation avait été prise en compte par D. Trump qui souhaitait renverser la tendance.

Vient ensuite l’Inde, le nouveau poids lourd de l’Asie dont le PIB serait d’environ 10 210 milliards de dollars pour une population de 1,93 milliard d’habitants qui dépassera prochainement la Chine. Ce poids nouveau de l’Inde est potentiellement un changement important en Asie. Si cette dernière ne peut déjà rivaliser avec la Chine, elle est désormais en capacité de compter véritablement sur ce continent et dans le Monde.

Le japon avec 5 590 milliards de dollars et l’Allemagne avec 4 740 milliards sont par leur PIB 4ème et 5ème. Les 2 vieux comparses de la seconde guerre mondiale, du fait de leur importante industrie, maintiennent leur rang malgré des populations vieillissantes et limités de respectivement 82 millions et 125 millions de personnes.

Avec 4 330 milliards de dollars, la Russie est de retour ! L’Etat successeur de l’Union Soviétique talonne désormais l’Allemagne qui sera sûrement dépassé d’ici peu. Malgré une économie encore trop fondée sur le Gaz et le Pétrole et une population vieillissante de 145 millions d’habitants, la Russie de Vladimir Poutine reprend du poil de la bête.

Derrière cette ancienne grande puissance émergent 2 pays, véritables puissances moyennes en devenir : l’Indonésie d’abord, 7ème avec un PIB de 3510 milliards de dollars. Le premier pays musulman du Monde et ses 270 millions d’habitants commencent à avoir un vrai poids mondial notamment grâce à une industrie qui s’est bien développée depuis les années 90.

Le second pays émergent est le Brésil qui contrairement, à ce que croyait Clémenceau, n’est pas une future grande puissance, mais cette fois est bien en train de le devenir avec un PIB de 3 330 milliard de dollars et 211 millions d’habitants.

Enfin, viennent la France avec un PIB de 3 230 milliards de dollars et la Grande-Bretagne avec 3 170 milliards de dollars. Nos deux pays se tournent autour depuis 20 ans (en terme de PIB, pour le reste cela fait plus longtemps que cela). Et la situation semble devoir continuer.

Quels sont, à la suite les autres pays en train d’émerger ? Vient désormais la Turquie avec un PIB de 2 750 milliards de dollars et le Mexique avec un PIB de 2 610 milliards qui est en train de dépasser l’Italie dont le PIB est du même montant.

La conclusion logique est donc que, sauf poids démographique important, les anciennes puissances industrialisées sont en train d’être dépassées par les pays émergents en forte croissance. L’on remarque que des pays comme l’Italie ou le Canada ne font plus partie des 10 premières puissances économiques.

A cet égard, pour les pays européens, la désindustrialisation induite par la mondialisation des échanges et l’Euro fort a eu des effets catastrophiques. L’Europe loin d’être une solution au problème de taille de chacun de ses membres, n’a fait qu’accentuer leur déclin exception faite de l’Allemagne.