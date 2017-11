France : Airbnb plus que jamais dans le viseur

Grace au fait que les Gaffa ne paient pratiquement pas d’impôts en France, l’état n’a rien trouvé de mieux que de taxer les utilisateurs (c’est à dire nous) de ces Gafa.

Le principe Airbnbe est simple. Il met en place une plateforme où des propriétaires de logements vacants qui désirent louer ce bien sont mis en relation avec des personnes désirant le louer. Cette plateforme crée un compte et l’argent transfert par ce site qui prend sa commission au passage. Comme le site est hébergé en Irlande, les commissions sont imposées en Irlande et pas en France alors que la transaction a bien lieu en France.

L’état pourrait simplement taxer la transaction par l’intermédiaire de la FAI et le tour est joué, mais il ne le fait pas et ne va jamais le faire. Pourquoi ne le fait-il pas ? Parce que si Airbnbe ou Uber font cela, Renault, PSA, Total le font aussi. En effet lorsque vous achetez une Renault chez un concessionnaire français, ce dernier a acheté cette Renault au Pays Bas. Donc lorsqu’une Renault produite en France cout 10000 euro à fabriquer, elle est vendu au siège en Hollande 9999 euro et donc l’usine perd 1 euro par voiture vendu et ne paie donc pas d’impôt sur les bénéfices. Cette voiture sera revendue au concessionnaire 20000 euro et les impôts sur les 10000 euro de bénéfice seront payés en Hollande. Ce concessionnaire la revendra 19999 euro à crédit et touchera une prime sur le crédit placé, mais ne fera pas de bénéfice sur les voitures vendues. On est donc dans le même cas de figure qu’Airbnbe ou Uber.

Pour le cas d’Airbnbe on impose 120 jours de locations possibles et au-delà il y a obligation de déclarer sa maison comme résidence secondaire. On oblige le loueur à déclarer la totalité de ses gains au fisc et s’il gagne plus de 23000 euro, à les déclarer à l’URSSAF.

Airbnbe pourra continuer comme avant, c’est le loueur qui sera pénalisé.

Cas particulier de Paris. Le système Airbnbe est très à la mode à Paris (comme à Venise ou à Londres), car beaucoup de touristes (familles, groupes de jeunes, revenus modestes) trouvent ce système pratique et pas cher. Ces touristes dépensent dans Paris (musés, magasins, restaurants etc). Si vous enlevez cette manne, c’est plusieurs milliards d’euro en moins par an pour cette activité qui se traduira par des emplois en moins. En effet, si les touristes ne peuvent plus utiliser Airbnbe à Paris, ils n’iront pas dans des hôtels (seule des abrutis comme Hidalgo et consorts peuvent croire cela). Ils iront ailleurs où Airbnbe est possible.

C’est tout le problème des Gafa : ils sont indispensables à l’inverse de ceux qui veulent légiférer