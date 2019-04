François-Henri Pinault, l’homme aux 1200 SMICs

L’argent n’est rien d’autre que l’énergie sexuel réifiée, qui indique le mâle dominant qui aura accès au maximum de femelle.

N’en déplaise aux bien pensant.

la sexualité est la chose la plus profondément anti-social qui soit !

chez l’être humain, c’est le truc le plus violent qui soit !

90 % des femmes veulent 10 % des hommes...vous voyez un peu le déséquilibre...

et ces 10% d’hommes ne sont pas les plus « sages », ni les pus évolués, mais les plus dominants, donc les plus violents.

voilà pourquoi la société humaine dans son ensemble à cette tonalité de lutte violente ou les plus faibles son éliminés.

et le dominant appellera ça la sélection naturelle.

Personnellement, je pense que nous pourrions passer de l’animal à l’homme, ce n’est pas impossible et ça semble aussi le projet de la nature.

voilà le cœur du problème de notre civilisation, ou devrai je dire, le cul du problème de notre civilisation.

L’humanité n’a rien d’évoluer, nous sommes en pleine crise d’adolescence, décadente, tyrannique, égoïste, dominé par les plus inconscients...