GAFAM : profits extravagants, taxation dérisoire

Il y a un an, j’évoquais les incroyables profits de 4 des GAFAM, plus de 100 milliards de dollars sur plus de 450 milliards de chiffre d’affaires. Depuis, malgré les annonces des dirigeants européens de 2017, le sujet d’une taxation plus juste de ces déserteurs fiscaux chroniques n’a quasiment pas progressé, les quelques annonces de Bruno Le Maire n’étant que de la poudre aux yeux…

Les politiques s’agitent, les profits se cachent

En une seule année, le chiffre d’affaire de ses géants a bondi de plus de 20%, à 565 milliards de dollars, et leurs profits se sont envolés à plus de 140 milliards, près de 25% du CA, après impôts ! Le signe que les titans du numérique se sont constitués de belles rentes pour leurs actionnaires et leurs dirigeants , au détriment de beaucoup de média, qui se sont vus vampiriser leurs ressources publicitaires par Alphabet et Facebook. Problème, ces entreprises parviennent à détourner plus de 90% du chiffre d’affaires réalisés en France , que l’on peut estimer à 25 milliards, et donc 6 milliards de profits. Ainsi, ces quatre géants