Goldman Sachs & co : ce que leurs salaires disent de la finance

Soros, Goldman-Sachs, Rothschild, UE, même combat :



DÉTRUIRE LES CULTURES POUR IMPOSER LE MULTI-AKULTI MONDIALISTE



UE : TERRE DE TÉMOIGNAGE , Dar Ash-Shahada



El Kardaoui, grand mufti des frères musulmans d’UE (Château-Chinon, Boobaland), explique qu’il ne faut pas d’attentat en UE soumise (zemni), tant que la caste traître, dans sa compromission arriviste et servile, autorise l’expansion de l’Islam (gland remplacement, UOIF etc...). Et que de toute façon la conquête est dorénavant irréversible.



“En UE, l’Islam est le bélier de la gouvernasse mondiale contre la culture occidentale, et La Baudruche est donc le client préféré de Rothschild” Soros



« José et aux US, ce que Mohamed est à l’UE » Goldman-Sachs, grand argentier de Clinton



"Le parlement UE a la forme de la tour de Babel... Souchien le goy crétin !” Soros



https://www.youtube.com/watch?v=3JNGrqVcxvQ