GRETA, un pavé de Vérités et un rocher d’Oublis

Le combat, porté par Greta Thunberg, pour limiter le réchauffement climatique de la planète, exige des actions du monde de la finance qui gouverne l'économie mondiale et des modifications des comportements consuméristes des individus. C'est une façon très réductrice d'envisager notre avenir car les problèmes que nous avons à affronter sont multiples et porteurs de catastrophes, et ils sont oubliés !

Avant de soulever les problèmes qui obscurcistent notre avenir, il est utile d'analyser le discours percutant de Greta devant les grands responsables politiques des Nations Unies.

" Vous avez volé mes rêves et ma jeunesse " "avec vos mots creux"

Greta est perçue comme représentante de la jeunesse adolescente du monde néolibéral capitaliste. La jeunesse du Bengladesh, des favellas, des bidonsvilles d'Afrique, d'Asie, d'Amériques... si elle a le loisir de rêver, rêverait de vivre dans le foyer familial de Greta ! Mais quels sont les rêves des "Greta" qui ont été volés par ce monde consumériste, thuriféraire de l'argent-roi, de la religion des profits, de la bienheureuse croissance ? De ce monde qui nie ou minimise le réchauffement climatique et ses conséquences désatreuses, lié au très fort niveau d'émissions de gaz carbonique et autres gaz à effet de serre !

Greta est représentante de ces enfants et adolescents à la chambre encombrée de jouets en plastiques, de peluches, de poupées, de consoles de jeux électroniques, de jouets "guerriers" et machos, de microordinateurs, de tablettes, de smartphones dernier cri (constamment renouvelés et jetés ou déposés pour être démontés et détruits), de trottinettes électriques, de minimotos, en attendant de pouvoir bénéficier de véhicules électriques autonomes les véhiculant à la demande sans faire appel à la maman ou au papa comme chauffeur ! Tout cela ne doit et ne peut correspondre aux rêves des Greta : alors rêvent-elles de chants d'oiseaux, de papillons multicolores, de ciel étoilé, d'air pur, de silence, d'un monde de fraternité, de paix, de bonheur partagé, de solidartés ? Ou de transcendance, de spiritualités, partagées sur terre et dans le cosmos ? On aimerait le savoir ! Ou simplement rêvent-elles de conditions de vie qui ne se dégradent pas à cause du réchauffement climatique, sans se soucier de partager son confort, ses richesses, avec la meute de jeunes déshérités croupissant sur la planète ?

"avec vos mots creux" :

"tout ce dont vous parlez c'est d'argent, et de contes de fées racontant une croissance éternelle" "Comment osez-vous ?" Voici les mots creux pour endormir les consommateurs, les travailleurs, les politiques même, et la jeunesse. C'est le seul vocabulaire qu'ils pratiquent et ça leur convient si bien ! La croissance résoudrait tous les problèmes, alors qu'actuellement plus de croissance va de pair avec plus d'énergies fossiles, plus d'émissions de gaz carbonique !

"nous sommes au début d'une extinction de masse : des écosystèmes s'écroulent des gens souffrent, des gens meurent", "depuis plus de 30 ans" ! Effectivement "la science est parfaitement claire" ce sont les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre (oxydes d'azotes, méthane, pollutions atmosphériques...) qui sont à la base du réchauffement climatique et de ses conséquences de plus en plus catastrophiques.

Greta continue en se limitant aux émissions de CO2 : "l'idée commune qui consiste à réduire nos émissions de moitié en dix ans ne nous donne que 50% de chance de rester en-dessous des 1,5°C de réchauffement" toute chose égale par ailleurs sans justice climatique (de développement) pour les pays très pauvres faiblement émetteurs.

"Ces chiffres reposent aussi sur l'idée que ma génération réussira à absorber des centaines de milliards de tonnes de CO2, avec des technologies encore balbutiantes !" Greta est donc au courant des projets expérimentaux de récupération du CO2 dans les fumées des centrales thermiques, avec injection du CO2 comprimé dans des poches naturelles souterraines (anciens gisements d'hydrocarbures...). Trois procédés sont envisagés par des industriels : centrales utilisant de l'air (avec 80% d'azote à séparer dans les fumées), centrales utilisant de l'oxygène pur (sans azote à séparer) obtenu par électrolyse de l'eau (électricité des éoliennes et capteurs solaires) avec utilisation de l'hydrogène produit par l'électrolyse pour alimenter les batteries à hydrogène des véhicules, et enfin la procédé ultime de capter industriellement le CO2 diffus dans l'atmosphère (comme le font les plantes). Ces trois familles de procédés, s'ils sont mis au point demanderont des décennies avant d'être pleinement utilisé, quand il sera trop tard ! Et donc "le changement climatique arrive" à grand pas "que cela vous plaise ou non" ! Et sans qu'il y ait une absorption/résorption de centaines de milliards de tonnes de CO2 !

Inutile de reprendre les indignations, les menaces et les imprécations de Greta en saine colère. Cependant "nous ne vous pardonnerons jamais" de nous laisser la planète déterroriée en plein réchauffement climatique et de nous obliger à résoudre nous-mêmes les causes et les conséquences de ce réchauffement climatique. Au fait les générations actuelles des 25/35/45/55 ans auront aussi à prendre à bras le corps les problèmes ainsi posés par le changement climatique ! Elles sont tout aussi impliquées, et elles aussi ont toutes les raisons d'incriminer les maîtres et tenants du néolibéralisme capitaliste qui sont les vrais responsables !

Les oublis de Greta

Ils sont importants et nombreux : soit elle manque d'informations lors de la rédaction de son discours en se concentrant sur les émissions de gaz à effet de serre (principalement le CO2), soit son entourage lui dissimule des informations essentielles, dissimulations qui réjouissent les maîtres du système néolibéral capitaliste. Car de fait toutes les dégradations de la biosphère planétaire ne sont pas dues aux conséquences néfastes du réchauffement climatique induit principalement par les ccombustions des charbons et des hydrocarbures liquides et gazeux. Ces dégradations, ces empoisonnements touchent la faune (y compris l'homme) et la flore terrestre. Parmi les déréglements induits par les activités économiques de l'homme citons :

-1- l'épuisement des ressources halieutiques du fait de la surpêche industrielle, avec la disparition d'espèces ;

-2- les pollutions des mers et océans par les déchets plastiques, déchets ingurgités par les poissons, mammifères marins, coquillages, crustacés... et causant leur mort ;

-3- les pollutions des cours d'eau, des nappes phréatiques, des mers et océans par les produits chimiques de l'industrie, par les nitrates, phosphates, et surtout les pesticides de l'agriculture ;

-4- les pollutions des eaux par les produits pharmaceutiques dégradés ou non, (par exemple les hormones des pillules contraceptives qui agissent sur les alevins et perturbent leur développement) ;

-5- les polllutions des viandes d'élevages industriels par l'usage intensif d'antibiotiques qui vont induire des résistances aux antibiotiques chez les consommateurs ;

-6- l'action des pesticides agricoles sur les insectes et sur les plantes, avec la disparition massive des insectes pollinisateurs et des oiseaux ; avec des effets néfastes induits pour l'homme consommant les produits traités ;

-7- les diverses pollutions de l'atmosphère par des gaz nocifs émis par les véhicules, les usines d'incinération d'OM, et l'industrie, par les cheminées, barbecue des logements, principalement par les gaz émis et par les particules de carbone et de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) cancérigènes ;

-8- les pollutions de l'atmosphère intérieure des logements avec les émanations des produits chimiques dans divers revêtements, ustensiles de cuisines et de ménage, produits multiples de traitements anti-insectes, d'entretien des sols et des meubles, et la grande gamme de produits cosmétiques d'hygiène et d'esthétique ; les pollutions de l'air des logements ont des effets comparables, en quantité et en intensité, aux pollutions par les transports !

-9- la dégradation des sols et des forêts pour une agriculture intensive, avec disparition des terres arables par lessivage ou fort ruissellement, par brûlage volontaire des bois et forêts, et par bétonnage pour la construction d'immeubles (villas, logements, entrepôts, usines, équipements de sports et de loisirs...) ;

-10- la surconsommation de médicaments, d'additifs alimentaires, de compléments alimentaires, d'aliments en trop grande quantité (sucres, graisses...) qui engendrent trop souvent des maladies chroniques et même des décès : que se soit en usage simple ou par effet cocktail ;

-11- le dégagement de méthane par les rots de milliards de ruminants d'élevage (en particulier les bovins) a une grande part dans l'effet de serre ;

---- et la liste n'est pas exhaustive !!!

Et cerise sur le gâteau, le rechauffement et la fonte d'immenses zones de permafrost (Canada, Alaska, Sibérie...) sont la source d'émissions massive de CO2 et surtout de méthane ( environ 20 fois plus noccif que le CO2 à concentration égale). Le réchauffement actuel existant est siffisant pour entretenir ce dégel aux effets si catastrophiques !

Pour tous ces oublis l'humanité doit se prendre en main, même s'ils ne contribuent pas au réchauffement climatique : il y a matière à susciter des vocations d'égéries de luttes contre le comportement irresponsable des hommes et des femmes, des élites dirigistes et des simples citoyens manipulés et poussés à la consommation de masse. Debout les futures Greta de toutes les causes et de tous les pays !