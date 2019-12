Grèves et manifestations. Solution pour débloquer le pays : Un référendum sur une réforme SIMPLIFIÉE des retraites !

Cela fait 18 mois qu’on nous bassine avec une réforme des retraites "à points" dont on ne connait toujours pas les modalités définitives de calcul et la valeur présente, future et éloignée du point. Le flou et une présentation anxiogène ont mis en colère (et dans la rue) la majeur partie des 42 régimes particuliers, mais aussi la majorité des autres salariés. Exemple d’impréparation : une étude sérieuse du 26 Novembre 2019 de l’ Institut de la protection sociale , la réforme des retraites initialement proposée par le Haut commissaire et Ministre Jean-Paul Delevoye conduisait à une baisse programmée des retraites pour toutes les mères ayant 2 ou 3 enfants ! Les enseignants estomaqués par le catastrophique résultat de leurs propres calculs de vérification ont massivement débrayé (malgré la judicieuse intervention improvisée de dernière heure du Ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer pour atténuer l'incendie sociale). Etc.

Face à un dossier aussi spectaculairement mal préparé au niveau des calculs prévisionnels et à une si mauvaise communication psychologique, on est en droit de se demander s’ils savent vraiment ce qu’ils font au Gouvernement.

Résultat, le pays se trouve coûteusement impacté par une grève massivement soutenue par la population.

En sus de la démission du Premier Ministre juppéiste Edouard Philippe (que le Think tank "En Marge" avait déjà demandé 6 mois avant les "Gilets Jaunes" pour non respect de l’engagement électoral de baisse des prélèvements obligatoires pris par Emmanuel Macron en 2017), la démission de Mr Jean-Paul Delevoye s’impose pour son manque évident de courage et de bon sens. Pourquoi ?

A) Le commissaire a gravement embrouillé et inquiété les français avec une histoire de points dont un future gouvernement (via coûteux organisme paritaire Théodule) pourra faire varier la valeur à la baisse en fonction (dixit) "de la situation économique future". En complète contradiction avec notre demande (acceptée) d’indexer tout simplement ce « point » sur les salaires !

B) n’a pas effectué le travail pédagogique de base :

1. On ne peut baisser les retraites.

2. On ne peut augmenter les cotisations.

3. Par conséquent, la seule et unique variable résiduelle disponible logique mathématique n’est pas la valeur du « point » mais… la date de départ en retraite !

Comme à son habitude, le think tank "En Marge" ne se contente pas de critiquer mais propose de communiquer et de débattre avec le Parlement, la presse et les partis sur un texte de projet de loi court et compréhensible d’une dizaine de lignes .

1°) Ce texte rappellerait notre démographie en crise (à peine 1,7 actif cotisant par retraité au lieu de 4 autrefois) et la durée moyenne de vie allongée de 20 ans (63-68 ans en 1948 passée à 83-87 ans en 2019), avec une durée de vie en retraite doublée. Comment financer ce doublement d'inactivité dans l'importante troisième partie de vie ? Ces 20 années supplémentaires ne méritent elles deux années de plus de vie au travail, comme l’ont déjà fait la majorité des pays d’Europe et de l’OCDE ? (Retraite à 67 ans en Italie, Islande, Allemagne, Grèce, … 66 ans au Pays-Bas, Portugal, Irlande, …).

2°) Un allongement géré de façon décentralisée et équilibrée par les diverses caisses de retraites.

3°) Une réforme "lissée" sur une période allant jusqu’à une dizaine d’années.

4°) Une "retraite complémentaire de solidarité" gérée par la solidarité nationale comblerait automatiquement les retraites insuffisantes jusqu’à 70% de la valeur du SMIC (discussion sur ce pourcentage).

5°) Afin d’éviter les couteuses manifestations et grèves, afin d’éviter aussi un coûteux référendum isolé, une votation référendaire (de type Suisse) serait organisée sur ce texte court et compréhensible, en même temps qu’une élection (les municipales ?).

Qu’en pensez-vous ? Qu’en pense votre entourage ?