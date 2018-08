« Homo Moralis » - André Comte-Sponville, conférence à l’USI (Unexpected Sources of Inspiration)

Or, cet effort quant à la nature du pouvoir, André Comte-Sponville le poursuit là dans le droit fil de son ouvrage le Capitalisme est-il moral ? et dont il nous fait part d'une synthèse sur ses conclusions, par contrainte de format et de temps. Or à cette question, il nous répond bien sûr que non, pas plus qu'il n'est immoral puisque, systémique-ustensile-fonctionnel, il est amoral.

Le capitalisme : Technologie bourso- et banquo-centrique facilitant l'initiative entrepreneuriale par la concentration de fonds potentiellement débloquables en masse et dans l'instant, selon degré de confiance. C'est un outil d'investissement a priori neutre, politisé par les choix de ses agents.

Mais !



André Comte-Sponville cite manifestement et régulièrement Emmanuel Kant dans sa définition de la morale, comme désintéressement. Où le conférencier nous dit bien nettement que cette morale-là, altruisme-dans-l'absolu pour ainsi dire, n'a aucun lieu d'être capitalistement. En efffet, l'économie fonctionne mieux à l'égoïsme (serait-il élargi à la famille, et notamment à placer ses enfants avant soi ou son conjoint). On se moquerait donc légitimement - à la Adam Smith - que le restaurateur soit bienveillant, s'il est incompétent, tandis qu'on consent volontiers à manger chez lui s'il est compétent, serait-il méchant homme ...

Par contre, A. C.-S. nous dit tout aussi bien, qu'il ne faut pas comprendre une valeur professionnelle (l'innovation, la qualité, le respect du client, etc.) avec une valeur morale (l'amour, la générosité, le respect du prochain, etc.) et que naturellement le grand danger tient en cette confusion. Une confusion largement faite par M. le Président et collaborateurs, étatiques comme entrepreneuriaux - au moins publiquement.



Par quoi donc, à la question Faut-il moraliser le capitalisme ? on ne puisse agir en telle sorte que le capitalisme devienne intrinsèquement moral, mais qu'au contraire extrinsèquement, l'on puisse politiquement assigner au domaine marchand un champ précis, afin de sauvegarder la morale par ailleurs. Et là, André Conte-Sponville de se dire de gauche où, à la suite de Lionel Jospin, il faut une économie de marché, mais pas une société de marché, c'est-à-dire une société où tout est marchandable. Bref : il faut imposer des limites à l'extension du domaine des marchés, grâce à l'Etat, sans se débiliter à songer encore avoir à confronter marchés & Etats, aussi bêtement qu'on oppose la droite et la gauche - qui de toutes façons ont compris ce qui vient depuis le début du capitalisme, serait-ce progressivement, car ce fut relativement rapide : la législation sociale. Cela semble moins évident sous Macron, mais passons.



Plus encore, là où le propos d'A. C.-S. - et pour bref qu'il soit - est intéressant ... c'est sur la fin - là où donc on voulait en venir M. Comte-Sponville.

En effet, son propos s'achève sur ce point, qu'il faut savoir d'où tirer nos valeurs morales, et de demander à l'audience qui en aurait inventé une. Personne de réagir.

Sur quoi, Comte-Sponville peut enchaîner en disant qu'on ne puise nos valeurs morales que de nos héritages, que de là où l'on vient. Ce qui - quoi qu'on ne voudra pas aisément accoler son nom à celui qui vient, quand on est bien-pensant ... - est parfaitement dans la veine d'Alain Finkielkraut. Or André Comte-Sponville fut au Comité consultatif national d'éthique de 2008 à 2016 au moins ... et Alain Finkielkraut à Polytechnique et maintenant à l'Académie. Pour vous dire que ces hommes donnent dans un conservatisme reconnu d'utilité publique.



Conservatisme libéral ou libéralisme conservateur ? ... Peu importe. Car enfin, ce dont il est question là, c'est de savoir si l'on veut inventer un Homme nouveau comme les malheureuses expériences du XXème siècle, ou si l'on veut transmettre un Homme sociable, soit donc un Homme moral, capable de communier dignement avec autrui, dans le monde.



C'est-à-dire que, pour kantiennes que soient les invocations de la conférence, elles sont prises dans un pragmatisme éthique. Un pragmatisme qui, bien que d'héritage clairement identifié, n'en contient pas moins sa dynamique immoraliste : en effet, comme disait Nietzsche, il faut être bien peu moral soi-même, pour moraliser. De telle sorte que le traditionalisme des valeurs morales là (tradition > transduction > conduction à travers les générations > héritage > éducation) s'inscrive clairement dans une modernité, mais une modernité qui a un sain préjugé instinctif en faveur du précédent, de l'hérité, du vieux, de l'ancien et donc de l'autorité de la tradition (autorité > auctoritas > auctor > auteur) : elle déploie une faculté d'initiation, de génération, d'origination, de racines.



Aussi bien, il ne serait alors que de dire : Vivez comme vous l'entendez, mais entendez la vie, selon A. C.-S.

Naturellement, on sent bien que ce discours n'est pas si subverif que cela, encore qu'il soit ingénieux. Au final, il se pourrait que - comme tout pragmatisme - il finisse en cynisme. Eh non, le pragmatisme n'est pas toujours aussi réaliste qu'il le voudrait : à vouloir favoriser les process, il oublie parfois - souvent - les politesses.