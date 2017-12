Imposition des cryptomonnaies - Etude de cas

Les pseudo-états gogochons sont juste un peu plus nanifiés...



LES SEIGNEURS GAFA, AMAZON etc. BATTRONT MONNAIES PRIVÉES



UE, colonie conquise par Soros, Charity Business et petites mafias islamistes,

UE continent de l’humiliation par l’aplatventrisme, alibi lâche du camp des « saints » soumis.





Lucien Cerise, Retour sur Maïdan. La guerre hybride de l’OTAN

La répartition d’une immigration clandestine de masse disséminée sur tout un territoire et sa densification dans les zones rurales représente une autre application de cette guerre en essaim analysée par Kelly Greenhill, professeur de sciences politiques à Stanford et Harvard, dans « Armes d’immigration massive : déplacement forcé, coercition et politique étrangère (Weapons of Mass Migration : Forced Displacement, Coercion, and Foreign Policy, 2010, non traduit en français). Greenhill reconstitue l’histoire de l’instrumentalisation des flux migratoires en tant que type d’armement parmi d’autres dans le cadre de stratégies militaires d’agression. Mener une guerre par procuration au moyen de hordes d’immigrés clandestins réduits à des troupes de choc nomades servant de chair à canon pour envahir, dévaster ou plus simplement occuper un territoire, est certes plus économique que d’entretenir des armées conventionnelles. Aujourd’hui, le pilotage offensif des clandestins en Europe par l’OTAN et diverses ONG cosmopolites (Open Society, IsraAID, No Border, etc.) est pratiquement gratuit. Le coût matériel et humain retombe généralement sur les populations locales qui en sont les victimes, et la chaîne de commandement repose sur les réseaux internet Wi-Fi accessibles un peu partout pour une somme modique. Chaque migrant est utilisé comme un soldat, armé d’un smartphone grâce auquel il prendra ses ordres qui lui fourniront les instructions permettant de poursuivre dans les meilleures conditions sa progression territorial et la déstabilisation consécutive des pays ciblés.