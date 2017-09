Impôts des GAFA : l’initiative dérisoire des pays européens

Sans doute pour tenter à bon compte de faire oublier que les premiers bénéficiaires du budget 2018 seront les milliardaires, le gouvernement s’agite autour d’une meilleure taxation des géants du numérique. Mais difficile de ne pas voir qu’il s’agit d’abord d’une posture et que rien ne sortira de ces pseudo-initiatives, dont le passé nous montre bien qu’elles ne mènent absolument à rien.

Des conséquences et des causes

Alors bien sûr, les ministres se réunissent et font des déclarations martiales . Mais toutes les annonces sont dérisoires. D’abord, les parasites fiscaux (Irlande, Luxembourg et Pays-Bas notamment) n’y participent même pas. Comment changer quoique ce soit dans un espace où biens et capitaux circulent sans la moindre contrainte sans eux ? Bien sûr, les eurobéats en profiteront pour regretter le manque de transfert de souveraineté. Mais on voit bien à qui profite ces transferts. Pire encore, la mesure annoncée, une taxation sur le chiffre d’affaire, et non les bénéfices , est absolument dérisoire et montre bien que ceux qui nous gouvernent ne poussent que des solutions totalement superficielles