Inflation, énergie, voiture électrique : les 3 nouveaux fiascos de Bruno Le Maire

Bien sur 3 fiascos « inflation, énergie, voiture électrique »

Mais à sa décharge admettons qu’il a été bien encouragé dans cette voie.

Pour la voiture électrique, il n’a fait que suivre la bien pensance écolo qui nous a déjà conduit a la grosse bétise de se priver d’un nucléaire satisfaisant

Pour l’énergie et inflation, n’oublions pas que c’est la France qui a pris l’initiative de se priver de l’energie russe (avec tous les impacts que nous connaissons maintenant dont large inflation), mais largement encouragé par une majorité croyant bêtement au « russes 100% méchants, ukrainiens 100% gentils » que nous savons maintenant totalement faux, la vérité est plus complexe.

Pour inflation sur l’électricité, nous n’en serions pas dans cette mouise si

maintien du nucléaire suffisant (sacrés écolos), et sans s’aligner du tarif européen



maintien du monopole EDF, le système stupide de parasites vec des sociétés concurrentes a piegés qqs % de clients. Croyant être plus malins, les voici dans la mouise avec des contrats evolutifs

Alors luttons, par exemple, restons tous chez EDF et les parasites disparaitront naturellement. N’achetons des voitures électriques que si cela répond bien au besoin de notre cas particulier (eviter les effets de mode). Et concernant l’inflation, raisonnons un peu plus « France first ». Si nous nous mélions moins des affaires des autres, que de dépenses et d’ennuis évités. La générosité, c’est bien, mais attention, selon la formule habituelle, entre .on et .on, il n’y a qu’une lettre d’écart dans l’alphabet (B C)