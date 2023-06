Inflation : Le Maire, Palme d’or du plus mauvais acteur

« J’ai une famille nombreuse, j’ai quatre enfants à nourrir, et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français » : c’est pour son rôle de père de famille de nombreuse mis en difficulté financière par l’augmentation du prix des pâtes que Bruno Le Maire mérite cette Palme d'or. Un rôle un peu trop fantastique pour être crédible…

Arrogant, indécent, hors sol et mensonger

Mais comment, alors que l’on fait partie des 1% des plus hauts revenus du pays, peut-on trouver pertinent de prendre son cas personnel pour juger le caractère insupportable du prix des pâtes aujourd’hui ? Comme quoi, l’intelligence nécessaire pour réussir les plus grands concours est finalement limitée et peut parfaitement cohabiter avec une immense bêtise dans de nombreux domaines… Qui peut croire une seconde que le budget pâtes de Bruno Le Maire pourrait lui permettre de comprendre à quel point l’inflation est insupportable pour les Français ? A minima, il aurait pu souligner qu’en faisant les courses, il avait pu constater à quel point ses dépenses avaient augmenté. Et encore, cela est sans doute totalement indolore pour lui. L’idée même de cette comparaison de sa situation avec celle des Français est ridicule.

En voulant apparaître proche des Français, il ne fait que montrer à quel point il en est tellement déconnecté. En outre, ce ne sont sans doute pas les pâtes qui posent problème aujourd’hui aux classes moyennes et populaires, mais bien plus la viande, ou les fruits et légumes. Et il est totalement ridicule de vouloir faire un parallèle entre le pouvoir d’achat d’un ministre et celui des Français. Logiquement, sa sortie a provoqué de nombreuses réactions et Bruno Le Maire est revenu sur ses déclarations mardi, sans rien y trouver à redire, faisant diversion en attaquant certaines critiques factuellement fausses pour éviter le fond du sujet… Tout au plus, il a concédé que « les fins de mois d’un ministre ne sont pas les mêmes que celles de quelqu’un qui touche 1200/1300 euros par mois », mais le mal était fait.

Pire, samedi dernier, il a dit que « pour les producteurs de lait, le prix est décent », s’attirant une réponse ferme du patron de C’est Qui le Patron ?, Nicolas Chabanne, qui a créé le lait de référence pour assurer un revenu juste aux producteurs de lait. Il lui a rappelé que « 90% des marques et fabricants ne rémunèrent pas (les producteurs de lait) au juste prix de leur travail pourtant difficile », soulignant que 200 fermes mettent la clé sous la porte chaque semaine. Bref, non seulement Bruno Le Maire a été incapable de contenir l’inflation (refusant de sortir du marché européen de l’électricité, comme l’Espagne, qui a gagné une inflation plus basse que la nôtre, à 3,3%), mais cette passivité ne permet même pas d’assurer une rémunération juste des agriculteurs, alors que les multinationales en ont très largement profité…

Pour couronner le tout, il y a le ton Bruno Le Maire, toujours très sûr de lui, et qui ajoute à l’indécence et la fausseté du fond, une forme extraordinairement arrogante. Problème est qu’il s’est tellement trompé dans le passé que cette assurance est complètement ridicule et hors sol. En somme, son numéro d’acteur est probablement le plus proche de celui du résident de l’Élysée…