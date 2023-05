Inflation : Michel-Édouard Leclerc se compare à Teddy Riner

Chronique ordinaire de la haine en France.

Pendant que Borne veut sauver la planète avec ses mesures à la con qui vont couler définitivement la classe moyenne française , les français se font assassiner sur le sol de leurs ancêtres .

Une infirmière poignardée à mort au CHU de Reims par un « déséquilibré ».

Une femme de 83 ans violée à son domicile par deux clandos sous OQTF.

Un couple se fait lyncher sur la Promenade des Anglais à Nice sous les cris de « Sales Blancs ! »

Trois policiers tués dimanche Villeneuve-d’Ascq à cause d’un chauffard alcoolisé et shooté, défavorablement connu des forces de l’ordre de l’ordre et de la justice.





Je préfère ne pas dire ce que j’en pense sinon le service public de la télévision française va encore faire une émission pour dénoncer la récupération politique de ces drames, tout comme ils l’ont fait avec Lola.





# Scandale émission France5 Lola